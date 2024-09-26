Делаем все, чтобы ребятам было на чем работать: Порошенко показал, как мощные тягачи Foden помогают на Курском направлении

В боевых бригадах в районе Курской операции работают мощные тягачи Foden, которые после тщательной подготовки Петр Порошенко поставляет для нужд ВСУ.

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Порошенко поделился в соцсетях уникальными фотографиями из приграничья между Сумской и Курской областями.

Грузовик Foden, оборудованный мультилифтом, в считанные минуты поднимает контейнер с боеприпасами или бронетехнику длиной до 7 метров и весом до 18 тонн – а это любая колесная бронемашина. Если нужно эвакуировать с поля боя – две-три минуты, чтобы затянуть машину на платформу, несколько минут на фиксацию, а затем полторы минуты и эвакуация. Из-за огромных габаритов и чрезвычайной силы автомобиль в шутку называют "малышом".

"Села, стертые в пыль. В сторону Курщины едут танки, БТРы, бронированные машины, пикапы, на лафетах - САУшки. И на всех них - наш украинский треугольник. Проезжали и зону отдыха, от которой остался только знак "Добро пожаловать" - и тот изуродован обломками от бомб", – рассказал пятый президент.

"Где-то здесь спрятаны и наши Foden'ы. Зарыты в землю, покрытые деревьями и еще и вдобавок прикрыты маскировочными сетками. Кое-где слышно, как разрываются российские КАБы, которые долетают до ближайших сел", - отметил Порошенко.

"Кто-то из них только что вернулся, а кто-то собирается ехать на "малышу", чтобы в который раз эвакуировать подбитый танк, БТР или любую другую броню. Затем все восстанавливают и возвращают в бой. К Foden'ам наши приделали лебедки, приварили сетку против FPV- дронов и работают прямо на поле боя", – рассказал Петр Порошенко.

"Ребята устали и ждут очередного выезда. А мы – делаем все, чтобы им было на чем работать и поддерживаем их всем, что просят", – резюмировал Порошенко.

Фонд Порошенко системно поставляет в войска грузовые автомобили разных типов в разной комплектации – топливозаправщики, мобильные мастерские, шиномонтажи, командные пункты и обычные "рабочие лошадки". В этот раз во время поездки в украинские бригады пятый президент передал военным два автомобиля DAF, а также два Foden'а – топливозаправщик и тягач с мультилифтом.

В Украине машины проходят техническое обслуживание с заменой необходимых запчастей, окрашиваются и оснащаются в соответствии со спецификой задач. Война – это, прежде всего, битва за логистику, говорит Петр Порошенко. Для нужд ВСУ по европейским складам НАТО Порошенко уже купил и передал более трехсот грузовиков DAF Leyland, а также несколько десятков тягачей – Foden, Oshkosh и DAF YA.