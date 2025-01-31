'Делали постоянные перекаты': военные 22-й ОМБр рассказали, как воевали на Курщине, и назвали главные сложности. Видео

Воины 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, которые первыми зашли на территорию Курщины, поделились впечатлениями от боев на территории РФ. Защитники говорят, что так горячо не было даже на Донетчине, однако считают, что стоило испытать то чувство, когда удалось взять в плен сразу сотню российских военных.

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Сейчас бригада работает на Харьковском направлении, следит за границей. "После Курщины здесь гораздо спокойнее", – рассказал командир батареи 22-й ОМБр Виталий "Вольт" "Українському свідку" на позициях артиллерии, известной не только своей точностью, но и мастерством маскировки.

Так горячо не было даже на Донетчине

22-я бригада одной из первых пересекла границу в Курской области в августе 2024 года.

"Когда там (на Курщине. – Ред.) начиналось, мы делали постоянные перекаты. Один день на одном месте, а на следующий – перемещались дальше и дальше..." – рассказал "Вольт".

По его словам, расчет САУ "Гвоздика" двигался постоянно, иногда за день приходилось и дважды менять позицию. Бывало, что за день производилось до 100 выстрелов, снарядов для работы хватало.

Из-за такой интенсивности боевых действий на сон военным оставалось не более трех-четырех часов в сутки.

Василий "Пиксель", топогеодезист, рассказал, как все начиналось для 22-й бригады: сначала их вывели из Донецкой области в Сумскую на восстановление:

"Нас поставили на границе. Появлялись цели – мы работали по ним. Держалось все в большой тайне. Когда нам предоставили снаряды, первое мнение у нас было, что будет наступление, только с их стороны. Но когда с ночи все началось, я был удивлен. Даже в Донецке такого не видел. И мы работали, и другие части работали, и "Грады", и авиация наша... Бывало такое, что мы попадали в технику (врага) на ходу. И самое приятное, когда наша пехота выходила на нас и благодарила".

От артиллерии очень многое зависит, говорит старший наводчик Дмитрий "Кент".

"Как говорят, пот артиллериста – это кровь пехоты. Мы даже в Донецкой области так не работали, как на Курщине", – рассказал он.

Недавно "Кент" был в отпуске в родном Херсоне, и через три дома от его собственного FPV-дрон сбросил боеприпас.

"С войны на войну", – с грустью говорит Дмитрий о поездке домой.

Старший наводчик Дмитрий, с которым журналисты "Українського свідка" в прошлом году снимали репортаж возле Бахмутской новогодней елки, рассказал, как тяжело приходилось на Курщине.

"Копали все вручную. Там не было таких лесов, как у нас. Посадки на 10-12 метров в ширину, и все. Очень тяжело было прятаться. Спасало то, что было лето и была зелень".

Для разведчиков операция началась задолго до 6 августа.

Чтобы артиллерия вела огонь, кто-то должен давать координаты. Об этой стороне работы рассказал "Рой", командир отделения БПЛА 22 ОМБр, пилот экипажа "Лелеки – разведывательного дрона.

"Мы глаза механизированной бригады, и для нас операция началась задолго до 6 августа. Мы летали за границу и смотрели, что там и как построено, где и что укреплено, где личный состав противника, как работает РЭБ, как расположены укрепрайоны, где какая техника стоит, какие пути ухода, будущие пути пересечения границы и так далее. Потом, когда все началось, мы сопровождали движение техники. Работали с бригадой по направлению с самого начала и до конца. Наш экипаж снялся, когда бригада уже вся вышла", – говорит "Рой".

Россияне постоянно охотятся на пилотов – однажды КАБ прилетел на летную площадку "Лелеки". Экипажу пришлось быстро менять позиции.

Работы у экипажа "Роя" было много, иногда за сутки совершали до пяти вылетов. На сон оставалось от трех до пяти часов.

Так, например, экипажем был обнаружен вражеский вертолет Ка-52, по которому потом отработали. Ка-52 выгорел, пилот погиб.

"Рой" и его побратимы также удачно наводили артиллерию по мостам, давали разведку по Коренево, в котором обнаружили КСП (контрольный наблюдательный пункт) десантников. Давали оценку инженерным сооружениям, по которым двигается техника, извещали о местах минирования.

"Работала тяжелая артиллерия,HIMARS и авиация. Мы глаза, которые очень плотно и жадно рассматривают то, на что можно привести тех, кто принесет огонь", – говорит "Рой".

Армия должна чувствовать вкус победы

Говоря о выводах по операции на Курщине, защитник говорит: это стоило пережить.

"Наконец-то мы будем смотреть, как горит чужая земля, не наша... Не надо воспитывать солдат на поражениях и отступлениях. Армия должна ощущать этот вкус победы. Надо было посмотреть на те сияющие лица ребят, когда 22-я бригада брала сотню пленных. Мы даже не могли представить, что их столько в крысиных норах. Надо было испытать эти чувства".

22-я ОМБр создана во второй раз после начала полномасштабного вторжения 2022 года. С 2023 ее воины защищали Украины на Бахмутском направлении.

Во время Курской операции первыми зашли на территорию врага и одними из первых обнаружили и уничтожили военнослужащих КНДР.

Взяли в плен сто военных страны-агрессора. В настоящее время 22-я бригада защищает государственную границу в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, 31 января ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Украины поразили командный пункт группировки войск "Курск" в Рыльске Курской области. В Генштабе ВСУ заявили, что операция является частью системной работы по уничтожению командных пунктов врага, целью которой является лишить РФ возможности эффективно координировать боевые действия и логистику.

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