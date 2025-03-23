Делегации Украины и США начали встречу в Саудовской Аравии: первые подробности

В воскресенье, 23 марта, в Саудовской Аравии начали встречу делегации Украины и США. На столе переговоров, в частности, предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры.

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Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров. В состав украинской делегации вошли специалисты по энергетике, а также военные представители морской и воздушной компоненты.

"Начали встречу с американской командой в Рияде. Выполняем задачи Президента Украины относительно приближения достойного мира для нашего государства и обеспечения безопасности. На столе, в частности, предложения по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Сегодня работаем над рядом сложных технических вопросов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии между Украиной и РФ до 20 апреля, когда православные и католики будут отмечать Пасху. В то же время в США признают, что сроки могут сместиться с учетом разрыва между позициями сторон войны.

По оценке ISW, Кремль использует переговоры по прекращению огня как оружие. По мнению аналитиков, в РФ намеренно уродуют статус и условия будущего соглашения, чтобы затянуть и подорвать мирный процесс.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На брифинге 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты, Украина и РФ уже наметили "очертания" соглашения по урегулированию войны. Он утверждал, что полное прекращение огня будет "очень скоро".

– 19 марта спикер Госдепа Темми Брюс сообщила, что на встрече в Саудовской Аравии будут присутствовать высокопоставленные должностные лица, но не лидеры стран.

– Известно, что встреча делегаций Вашингтона и Москвы запланирована на следующий день после переговоров с украинской стороной – на понедельник, 24 марта. Фактически Джейкобс опровергла заявление американского спецпредставителя по Украине Кита Келлога о том, что этот раунд переговоров запланировали по так называемому принципу близости.

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