Кремль всеми силами пытается сорвать мирные переговоры с Украиной – аналитики ISW

Кремль использует текущие переговоры о перемирии в российско-украинской войне в качестве оружия. Россияне намеренно искажают статус и условия будущего соглашения о прекращении огня, чтобы задержать и подорвать мирный процесс.

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Об этом в отчете за 21 марта, опубликованном на официальном сайте, заявил американский Институт изучения войны (ISW). Аналитики обратили внимание, что российские чиновники нарративами об украинских ударах и боевых действиях на территории РФ готовят почву для "оправдания" отказа от переговоров.

В частности, 21 марта МО страны-агрессора заявило, что Силы обороны повредили газораспределительную станцию ​​"Суджа" в Курской области. Генеральный штаб ВСУ опроверг это, сообщив, что это российские войска обстреляли станцию, вызвав пожар.

В ГШ ВС Украины предупредили, что Москва пытается ввести в заблуждение международное сообщество и дискредитировать Украину.

Россия использовала эту ситуацию, чтобы ложно заявить, что украинские силы "нарушили предложенное 30-дневное частичное прекращение огня" – хотя оно еще официально не вступило в силу. Более того, его условия все еще продолжают обсуждаться.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что ВС РФ "выполняют приказ Владимира Путина" воздержаться от ударов по украинской энергетической инфраструктуре. Даже некоторые российские "военкоры" отмечали, что предложение о прекращении огня еще не действует и что РФ в последние дни продолжала ночные удары по Украине, включая портовую инфраструктуру в Одесской области.

В частности, основатель одного из награжденных Кремлем Telegram-каналов недавно опубликовал видео, в котором высмеивал американских чиновников за то, что они считают, что Россия в настоящее время придерживается или намеревается придерживаться предложенного временного прекращения огня.

"Кремль может попытаться использовать свои нарративы, ложно изображая Украину как безрассудно подвергающую опасности российские АЭС и являющуюся небезопасным оператором ЗАЭС, чтобы испортить двусторонние переговоры между США и Украиной, учитывая недавние официальные заявления о возможной роли Соединенных Штатов в украинской энергетической инфраструктуре, включая оккупированную Россией Запорожскую атомную электростанцию", – добавили в ISW.

Как писал OBOZ.UA:

– 21 марта спецпредставитель американского президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф выразил уверенность, что Соединенным Штатам удастся достичь соглашения, ведь "круг вопросов уже сужен".

– 19 марта Уиткофф говорил, что полное прекращение огня в войне РФ против Украины возможно "через пару недель". Но при этом он выразил доверие российскому диктатору Владимиру Путину.

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