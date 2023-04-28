Дело не только в потере техники: разведка Британии объяснила, почему в РФ решили отменить соревнования по 'танковому биатлону'

Россия объявила об отмене в 2023 году своих ежегодных Международных армейских игр, которые ранее получили название "Военные Олимпийские игры" и были известны в основном благодаря "танковому биатлону". Причиной такого решения, вероятно, являются опасения, что в военное время это мероприятие покажется легкомысленным.

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На это указали в сводке британской разведки на 28 апреля, опубликованной в Twitter Министерства обороны Великобритании. Там пояснили, что указанное мероприятие обычно напоминало фестиваль.

"Существует также реальная возможность того, что из-за потерь в Украине российское минобороны опасается нехватки танков, танковых экипажей и другого квалифицированного персонала, что может поставить под угрозу обычное доминирование российской команды в таблице медалей", – считают в разведке Британии.

Напомним: еще в прошлом году в Украине сгорел чемпион РФ по "танковому биатлону", бурят Бaтo Бacaнoв. Титул не помог оккупанту выжить во время нападения на наше государство.

В прессе РФ отмечалось, что в 2021 году Басанов входил в состав экипажа танка, который стал чемпионом страны по "танковому биатлону". Как утверждали СМИ, Бато был еще и чемпионом мира-2021, стреляя без промаха на скорости 80 км/час. Но официальных протоколов с его именем найти не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Ассоциации международных летних олимпийских федераций сообщили, что российским и беларуским спортсменам не придется осуждать войну в Украине, чтобы участвовать в международных соревнованиях. При этом представителям стран-агрессоров необходимо будет подписать декларацию, текст которой находится в стадии обсуждения и разработки;

– президент IIHF Люк Тардіф повідомив, що російська та білоруська національні збірні не повернуться до турнірів під егідою Міжнародної федерації хокею, поки РФ веде злочинну війну в Україну. Водночас у березні наступного року організація ухвалить рішення щодо участі представників країн-агресорок на Олімпійських іграх-2026.

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