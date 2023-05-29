Демилитаризованная зона на 120 км вглубь России и международный контингент: у Зеленского озвучили видение послевоенного устройства

Одной из ключевых мер послевоенного устройства Украины может стать создание демилитаризованной зоны в пределах 100-120 километров на территории Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей России. Это необходимо для обеспечения безопасности и предотвращения возможных конфликтов с РФ в будущем.

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Об этом сообщает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter. На первом этапе в демилитаризованной зоне будет действовать международный контрольный контингент.

"Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты их от обстрелов обязательно будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской республик", – написал Подоляк.

По словам Подоляка, введение демилитаризованной зоны с целью предотвращения повторной агрессии в будущем должно стать главной темой послевоенного устройства.

Он также отметил, что в первой фазе демилитаризованной зоны возможно присутствие международного контрольного контингента. Это поможет обеспечить наблюдение и контроль за соблюдением соглашений в зоне, а также создать доверие между Украиной и Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 мая в РФ выдвинули новые "условия" Украины для "урегулирования конфликта". В их несбыточных мечтах Киев прекратил сопротивление российской агрессии, а западные партнеры остановили военную помощь Украине.

Подоляк отреагировал на этот смехотворный ультиматум, подчеркнув, что он является очередным подтверждением юридической и фактической недееспособности Кремля и выдвинули встречные требования к государству-агрессору. Также подобные фантазии Москвы свидетельствуют о проблемах российского руководства с восприятием действительности.

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