Демобилизация во время войны: в Минобороны прояснили, реальн ли этот сценарий

Сейчас в Министерстве обороны Украины не могут окончательно сказать, возможна ли в целом демобилизация во время полномасштабной войны. Этот процесс зависит сразу от многих факторов,

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Среди них, в частности, западная помощь и соблюдение сроков ее поставки, ситуация на фронте, темпы мобилизации. Об этом сказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин.

Также влияние оказывает подготовка людей, выполняющих боевые задачи, и эффективность применения сил и средств непосредственно на поле боя.

Это очень комплексный вопрос, отметил спикер. Его должны решать согласованно с Генеральным штабом ВСУ, военным руководством, Министерством обороны и всеми смежными структурами.

"С тех пор, как я работаю спикером Минобороны, из той бригады, в которой я до этого служил, 47-й, которая сейчас на Покровском направлении, мне регулярно пишут парни по поводу закона о демобилизации. В то же время они сами говорят, что сейчас нужно пополнение еще на тех позициях, на которых они находятся. Поэтому военные ситуацию понимают, прекрасно понимают, и мы будем делать все возможное для того, чтобы в будущем количество ротаций как минимум соответствовало потребности в восстановлении тех людей, которые находятся на линии фронта", – сказал Лазуткин.

Он также прокомментировал текущие темпы мобилизации, оценив их как в целом положительные. Нынешние показатели существенно отличаются от тех, которые были в конце зимы или начале весны.

"Главное, чтобы этот темп не был упущен, и чтобы действительно происходило системное пополнение. 4,6 миллиона военнообязанных обновили свои данные. Это говорит уже о том, что есть база, с которой можно работать", – добавил представитель МО.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на то, что ранее нардепы обещали внести законопроект о демобилизации на рассмотрение Верховной Рады до конца лета, пока сроки его появления неизвестны. Минобороны Украины разрабатывает этот документ, но его появление зависит от многих факторов.

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