Демократы поддержат план Джонсона по помощи Украине – Bloomberg

Демократы в Палате представителей "выстроились в очередь", чтобы поддержать план спикера Майка Джонсона и предоставить голоса для одобрения законопроектов с дополнительной помощью для Украины и Израиля. Рассматривать документы американские законодатели будут в субботу, 20 апреля.

А Сенат рассмотрит их уже на следующей неделе. Об этом пишет издание Bloomberg.

"Мы собираемся сделать все необходимое, чтобы законопроект о национальной безопасности преодолел финишную черту. Это не пакет внешней помощи Джонсона. Это пакет американской помощи иностранным государствам с точки зрения удовлетворения потребностей нашей национальной безопасности", – сказал лидер Демократической партии Палаты представителей Хаким Джеффрис.

Издание пишет, что спикеру Джонсону понадобятся голоса демократов для принятия этих законопроектов после того, как ультраправые республиканцы в Палате представителей заявили, что будут голосовать против процедурных мер, чтобы начать дебаты.

Ранее на сайте Палаты представителей обнародовали текст законопроекта о помощи Украине. В нем, в частности, говорится, что в кратчайшие сроки после вступления закона в силу президент США должен предоставить Украине ракеты ATACMS. Всего документ предусматривает предоставление нашему государству $60,8 млрд. В то же время $23 млрд из них должны пойти на пополнение арсеналов США.

Также в Палате представителей представили законопроекты относительно помощи Израилю и Тайваню. В тексте документа о помощи Израилю говорится, что Иерусалиму Штаты могут выделить $26,4 млрд.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден сказал, что подпишет эти документы сразу же после того, как они будут одобрены Конгрессом.

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон назвал принятие пакета военной помощи Украине критически важным. По его словам, политические игры в этом вопросе недопустимы.

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