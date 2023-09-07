День военной разведки Украины: Буданов выпустил "особый" ролик, Сырский и Наев присоединились к поздравлениям. Видео

Начальник Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 7 сентября, в День военной разведки нашей страны, поздравил коллег интригующим видео со звуком взрыва. К поздравлениям присоединились командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

Видео дня

В ролике, опубликованном ГУР в социальных сетях, перед Будановым поставили торт с зажженными свечами. Глава ведомства молча задул свечи – и в этот момент прогремел взрыв. "Загадывай желание", – такая надпись появилась в конце короткого видео.

Сырский тоже обнародовал поздравление с Днем военной разведки Украины, поздравив боевых побратимов и посестер.

"Ваше мужество и интеллект являются основой многих успешных операций, приближающих нас к победе! Идем вперед! Слава Украине!" – написал генерал-полковник.

Наев отметил, что успехи украинских военных операций во многом зависят от того, как качественно и быстро мы можем оценить оперативную обстановку, насколько глубоко понимаем стратегии оккупантов.

"Благодаря вашему опыту и умению получать информацию мы можем не только сдерживать врага, но и эффективно освобождать оккупированные территории", – обратился генерал-лейтенант к воинам-разведчикам.

Он почтил память павших разведчиков, которые ценой собственной жизни сорвали стратегические планы Кремля по мгновенному захвату Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Накануне Главное управление разведки опубликовало видеозапись о том, как проходит сбор информации для выявления и поражения военных государства-агрессора России. Наши разведчики заявили: "Мы знаем о враге больше, чем он сам".

– 6 сентября Нацбанк Украины ввел в обращение новую монету. Она называется "Военная разведка Украины".

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