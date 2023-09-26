'Денег надо, вы для нас враги': жена оккупанта попыталась объяснить, почему он пошел убивать украинцев. Видео

Жена пленного российского оккупанта заявила, что он пришел на войну убивать украинцев ради того, чтобы заработать денег. Причем она призналась, что ее муж пошел на фронт не по мобилизации, а добровольно.

Также она "оправдала" военные преступления РФ тем, что украинцы – это враги. Фрагмент разговора украинского журналиста Дмитрия Карпенко с женой пленного россиянина опубликован в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Женщина заявила, что ее муж добровольно изъявил желание поехать на войну в Украину. При этом не скрывала, что главной мотивацией был заработок.

Гражданка страны-террориста пыталась оправдать поступок своего мужа тем, что он якобы зарабатывал деньги на лечение матери. Более того, она выдала, что украинцы – это враги, поэтому не увидела в действиях мужа ничего странного.

Также россиянка заявила, что "не интересуется политикой", но недовольна войной, потому что на ней гибнет много российских оккупантов.

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"Я его не отпускала, это было его желание. Денег заработать. У него мама в плохом состоянии, маме нужна операция на ноги. Война есть война. Вы для нас враги, мы для вас враги. Это война, вы что, не знаете? Это не мы решаем, мы простые люди. Это политика. Я тоже не очень довольна этой войной, тоже гибнут наши отцы, дети", – выдала гражданка РФ.

Разговор с женой оккупанта с 47-й минуты

Напомним, российский военнопленный рассказал, что якобы не знал о намерении страны-агрессора России напасть на Украину. Захватчик Денис Калганов, 2000 года рождения, заявил, что командование якобы отправило их на "марш" вдоль границы Украины, но в итоге оккупанты оказались в чужой стране.

Ранее в проекте "Хочу жить" сообщили, что Россия отказывается забрать своих тяжело раненных военнопленных, несмотря на то, что Украина предлагала передать их в одностороннем порядке. Речь идет о 59 оккупантах, оказавшихся ненужными своему государству.

К слову, в ГУР Минобороны Украины отметили, что попавшие в плен военнослужащие ВС РФ не переживают искреннего покаяния за то, что пришли в чужую страну с оружием с целью захвата, обстреливали мирные населенные пункты и убивали украинцев.

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