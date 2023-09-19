Готовился к 'маршу', а оказался на войне: пленный оккупант пожаловался на обман и рассказал, как попал в Украину. Видео

Очередной российский военнопленный рассказал, что якобы не знал о намерении страны-агрессора России напасть на Украину. Захватчик Денис Калганов 2000 года рождения заявил, что командование якобы отправило их на "марш" вдоль границы Украины, но в итоге оккупанты оказались в чужой стране.

По мнению оккупанта, таким "маршем" россияне якобы хотели показать свою "силу и мощь". Рассказ военнопленного опубликовал YouTube-канал проекта "Хочу жить" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пленный российский оккупант заявил, что ему якобы не сказали, что войска РФ собираются вторгаться на территорию Украины. Захватчики выдал, что российские войска просто хотели проехаться вдоль российско-украинской границы, чтобы "показать свою силу".

"Мы знали, что будет идти марш, мы не знали, что будут боевые действия какие-то. Нам не сказали, что мы будет переходить через границу, вдоль нее будем проходить. Сделаем марш и вернемся обратно, покажем какие мы мощные мужики, какая у нас сила и обратно приедем", – выдал оккупант.

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Также оккупант рассказал, что попал в плен на Донбассе. При этом отметил, что это было его первое столкновение с украинскими военными. По словам захватчика, он ехал сверху на БМП, получил ранение, упал и таким образом оказался в плену.

Кроме того, оккупант уточнил, что российская БМП уехала дальше, а он остался раненный лежать и дожидаться украинских защитников,

"Мы заехали на БМП прямо в лесополосу и прямо напоролись на них (украинских воинов, – ред.), они уже там стояли. Я заполз в БМП, потому что у меня было прострелено легкое насквозь. Я сверху на БМП на броне сидел. Я упал, они успели отъехать, я не знаю, что дальше было, потому что меня на носилках сразу унесли в машину", – заявил российский террорист.

Напомним, спустя год запуска в Украине проекта "Хочу жить" более 25 тыс. российских оккупантов прислали заявки, чтобы сдаться в плен нашим военным. Из них действительно пополнили обменный фонд 216 человек.

Ранее в проекте "Хочу жить" сообщили, что Россия отказывается забрать своих тяжело раненых военнопленных, несмотря на то, что Украина предлагала передать их в одностороннем порядке. Речь идет о 59 оккупантах, оказавшихся ненужными своему государству.

Как сообщал OBOZREVATEL, воинам Сил обороны Украины каждый день удается пополнять обменный фонд – в результате успешных операций украинской армии оккупанты попадают в плен. Кроме того, в последнее время участились случаи, когда россияне сами сдаются.

К слову, в ГУР Минобороны Украины отметили, что попавшие в плен военнослужащие ВС РФ не переживают искреннего покаяния за то, что пришли в чужую страну с оружием с целью захвата, обстреливали мирные населенные пункты и убивали украинцев.

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