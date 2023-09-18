Сдаются группами и с техникой: впервые озвучено количество россиян, добровольно сдавшихся в плен. Инфографика

За год от запуска в Украине проекта "Хочу жить" более 25 тыс. российских оккупантов прислали заявки, чтобы сдаться в плен нашим военным. Из них действительно пополнили обменный фонд 216 человек.

Итоги своей деятельности в первую годовщину подвели в Telegram "Хочу жить". Там отметили, что была проведена также 21 операция по выводу через линию фронта группы (более 2-х человек) сдающихся, а еще 1072 человека находятся "в режиме ожидания" – на контакте с проектом, ожидая свою операцию по переводу через линию фронта.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что есть успешные случаи перехода военнослужащих ВС РФ на сторону Украины с техникой. А после знаменитой операции ГУР "Синица" их количество значительно возросло.

"По всем каналам к нам каждый день поступают десятки заявок от действующих военнослужащих армии РФ и не только", – говорится в сообщении.

Всего за прошлый год сайт проекта посетило более 48 млн человек из РФ и временно оккупированных территорий Украины. Но Россия всячески пытается помешать его деятельности – 256 доменов сайта проекта были заблокированы Роскомнадзором.

Видео дня

Организаторы заверили, что не собираются останавливаться на достигнутом, и напомнили российским военным, что обращение в "Хочу жить" – их единственная реальная возможность вернуться домой живыми.

Напомним, ранее в проекте "Хочу жить" сообщили, что Россия отказывается забрать своих тяжело раненых военнопленных, несмотря на то, что Украина предлагала передать их в одностороннем порядке. Речь идет о 59 оккупантах, оказавшихся ненужными своему государству, отправившему их на смерть в чужой стране. Подобную позицию государства-агрессора в проекте "Хочу жить" назвали антигуманной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов обратился к российским оккупантам с призывом сдаваться в плен. Для этого им нужно обратиться в проект "Хочу жить". Таким образом россияне помогут быстрее закончить развязанную их страной войну.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!