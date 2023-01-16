Оккупанты ускорили темпы депортации украинцев с захваченных территорий: людей селят в антисанитарные условия – ЦНС

Оккупанты увеличили темпы депортации украинцев, проживающих на временно захваченных территориях, называя это "эвакуацией". Россияне разворовывают средства, выделенные на размещение людей, и селят украинцев в антисанитарные условия.

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Например, местами пребывания людей часто становятся заброшенные российские санатории и общежития. Об этом на своем сайте сообщил Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, дополнительные деньги на размещение депортированных из Украины граждан "получили" Воронежская, Свердловская, Курская, Ростовская области и Краснодарский край РФ. Однако средства "по доброй русской традиции" куда-то "пропали".

Эксперты отметили, что все больше людей захватчики вывозят из оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей. Одна из стандартных схем выглядит так: россияне сначала не дают работать социальным учреждениям, усиливают обстрелы, чтобы сделать жизнь местных невыносимой. Дальше военные преступники предлагают гражданским "добровольно" переехать в Россию, но вскоре начинают принудительную "эвакуацию".

В ЦНС призвали жителей оккупированных населенных пунктов выезжать на подконтрольные украинскому правительству территории, если это возможно.

Как писал OBOZREVATEL:

– OSINT-сообщество Molfar считает, что страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно трудно было остаться на Родине сиротам.

– Вернуть домой удалось почти 100 несовершеннолетних (данные на конец 2022 года).

– Институт изучения войны отмечал: депортированных жителей Украины в РФ пытаются принудительно ассимилировать. Россия создает условия для стирания украинской культурной идентичности.

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