Держал дома фотографию Гитлера и экземпляр 'Mein Kampf': в Британии бросили за решетку поляка, выдававшего себя за 'вагнеровца'. Фото

В Великобритании вынесли приговор 49-летнему поляку Петру Кухарскому, который утверждал, что был членом частной военной компании "Вагнер" и участвовал в войне против Украины. Его арестовали еще в прошлом году после того, как он угрожал людям ножом.

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Об этом сообщает The Guardian. Кухарского приговорили к 2,5 годам заключения за поддержку терроризма.

28 октября 2023 года Кухарский посетил мероприятие британского общества "Викинг", занимающегося реконструкцией культуры викингов. Он появился там в военной одежде с символикой "Вагнера", размахивал кинжалом и сделал жест, имитирующий перерезание горла.

По словам свидетелей, Кухарский рассказывал им об участии в "Вагнере" и боях против Украины, а затем подтвердил это и в соцсетях. Мужчина повторил свое заявление о принадлежности к ЧВК "Вагнер" в нескольких сообщениях в Facebook и сообщениях своим контактам.

Однако полиции Кухарский пояснил, что приобрел нашивки "Вагнера" и прикрепил их на одежду, чтобы "вызвать реакцию" из-за разногласий по поводу российского вторжения в Украину.

В его доме полиция обнаружила фотографию Адольфа Гитлера, копию его труда Mein Kampf ("Моя борьба") и другие фашистские сувениры. При вынесении приговора судья отметил, что Кухарский не осознает "последствий своих слов и поступков". Суд также отклонил его объяснение о том, что он действовал из "глупой бравады", чтобы спровоцировать реакцию.

Кухарского приговорили к двум с половиной годам лишения свободы с последующим годом продления срока заключения.

Ранее сообщалось, что в городе Омск (РФ) вернувшийся на свободу эксзек, повоевав против Украины, до смерти забил свою беременную девушку за то, что она сломала акустическую колонку. 36-летний Сергей Козлов в колонии подписал контракт с частной военной компанией "Вагнер", на преступной войне получил медаль "За отвагу", а в Россию вернулся летом 2023 года.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в российском селе Абатское Тюменской области планируют установить памятник бойцу ЧВК "Вагнер" Дмитрию Татьяненко, погибшему в Украине. На фронт оккупант попал из колонии, где отбывал наказание за жестокое убийство своего односельчанина, отца троих детей.

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