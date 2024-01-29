В России хотят поставить памятник ликвидированному в Украине наемнику ЧВК 'Вагнер', сидевшему за убийство мужчины на спор. Фото

В российском селе Абатское, что в Тюменской области планируют установить памятник бойцу ЧВК "Вагнер" Дмитрию Татьяненко, погибшему в войне с Украиной. На фронт оккупант попал из колонии, где отбывал наказание из-за убийства своего односельчанина, отца троих детей Юрия Антонова.

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Об этом пишет российский сайт Сибири. Реалии. Как отмечается, жителей Аббатского возмутила эта новость, но вероятнее всего, к ним не прислушиваются.

"В 2021 году, через 6 лет и совершенно случайно, были установлены личности двух убийц 50-летнего отца троих детей Юрия Антонова, жителя Абатского. Как выяснилось, Дмитрий Тетьяненко и Дмитрий Гостюхин забили его до смерти "на спор", за что их приговорили к 17 и 14 годам соответственно", — говорится в статье.

Жители села признаются, что были в шоке, когда открылись подробности убийства Юрия, он был хорошим мужем и отцом. А сейчас из его убийцы хотят сделать героя.

17 января 2023 года местная газета опубликовала, что Дмитрий Татьяненко погиб под Артемовском. Его похоронили с военными почестями в Аббатском. Посмертно наградили медалью "За отвагу".

Другого убийцу Дмитрия Гостюхина также помиловали за вербовку в ППК "Вагнер". Сейчас он находится в госпитале из-за ранений.

Дети Юрия Антонова даже не знают, что можно сделать, чтобы опротестовать установку памятника убийцы отца. Жители Абатского сказали, что готовы подписать петицию против такого памятника, но уточнили, что хотят это сделать "желательно анонимно".

В администрации района на вопрос установления памятника заявили, что "все решат жители Абатского". Но отметили, что "памятник будет".

Ранее OBOZ.UA писал, что уроженец Узбекистана Алексей Хаматханов в мае 2023 подписал контракт с ППК "Вагнер". До Украины он доехать не успел : после незавершенного бунта Евгения Пригожина с тренировочной базы "вагнеровцев" узбек попал в миграционный центр. Несмотря на просьбу Хаматханова разрешить ему подписать контракт с минобороны РФ, "вагнеровцу", депортировали на историческую родину, а там – посадили на пять лет за найм.

Также мы писали о том, что в украинской военной разведке не спешат с выводами о смерти главаря российской частной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Он якобы погиб в авиакатастрофе под Тверью в августе 2023 года, но никаких доказательств тому нет.

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