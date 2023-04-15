Держал "дорогу жизни" под Бахмутом: на Полтавщине попрощались с "Волком Да Винчи" Артемом Березнюком. Фото и видео

В пятницу, 14 апреля, в городе Кременчуг на Полтавщине провели в последний путь бойца 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Артема Березнюка (позывной "Тёмыч"), погибшего на Донбассе. Воин до последнего держал "дорогу жизни" под Бахмутом.

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Об этом сообщает местное издание "Кременчугский Телеграф". Отмечается, что попрощаться с военным пришли друзья, спортсмены, товарищи по оружию с передовых позиций и представители городских властей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Склонившись на колено, кременчужане образовали живой коридор и отдали почтение погибшему защитнику Украины. Панихиду отслужили в Свято-Николаевском соборе. Похоронили военного на Аллее Славы Свиштовского кладбища рядом с другими защитниками Украины. Над гробом, окутанным в сине-желтый, красно-черный и флаг "Волков Да Винчи", склонились родители и сестра-близнец", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на прощание с передовых позиций приехали товарищи по оружию из роты "Гонор" 67-й отдельной механизированной бригады. Они заметили, что Артем прошел непростой отбор перед тем, как попасть к "Волкам Да Винчи".

Что известно об Артеме Березнюке

Артем Владимирович Березнюк родился 25 апреля 1988 в Кременчуге. Там он начал увлекаться спортом, был участником соревнований и становился чемпионом города и области. Активно занимался спортом и участвовал в профессиональных боях.

На военную службу был призван во время мобилизации 15 ноября 2022 года. Служил солдатом, стрелком-снайпером в воинской части А-4123, 67-я отдельная механизированная бригада 1-го батальона "Волки Да Винчи". По словам товарищей по оружию, воин всегда с высокой ответственностью относился к выполнению боевых задач, был преданным патриотом и настоящим сыном Украины.

Погиб Артем Березнюк 9 апреля 2023 во время защиты Украины, выполняя боевое задание в районе населенного пункта Хромово Донецкой области в результате массированного артиллерийского обстрела из артсистемы калибром 152 мм. Прикрывая последний путь на Бахмут, Артем получил ранения, несовместимые с жизнью. Боец несколько недель не дожил до своего 35-летнего юбилея.

"Горел своим делом, рвался в бой, был бесстрашен. Он в том числе с нашей бригадой оборонял ту самую "дорогу жизни" под Бахмутом – она там единственная. Всего держали ее полтора месяца. Перед этим были в пгт Дробышево на Лиманском направлении, после чего нас направили на Бахмут. Он искренне переживал за товарищей по оружию, боролся до последнего", – рассказали изданию сослуживцы "Волков Да Винчи" с позывными "Флэш" и "Добрый".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 5 апреля в тяжелом бою с врагом погиб 28-летний боец батальона "Волки Да Винчи" Иван Ротар (позывной "Милан"). В первые дни полномасштабной войны мужчина вернулся домой из-за границы, чтобы стать на защиту Родины.

Перед этим, 7 марта, в боях за Украину погиб легендарный воин Дмитрий Коцюбайло, известный как "Да Винчи". Он с 2014 года защищал независимость страны, достоинство украинского народа. Защитник стал первым добровольцем, удостоенным высшей государственной награды – звания "Герой Украины" прижизненно.

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