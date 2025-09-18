Держала взаимоподдержка: бойцы 92-й бригады рассказали, как 12 дней были в окружении под Покровском

Четверо военных 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, которые подписали контракт "18-24", почти две недели держали позиции в полном вражеском окружении на Покровском направлении. Их считали пропавшими без вести, однако воины, несмотря на ранения, отсутствие связи и постоянные обстрелы, 12 дней продолжали давать отпор оккупантам.

Об этом защитники с позывными "Вест" и "Купер" рассказали в интервью "Укринформу". Вместе с ними позицию держали бойцы "Бара" и "Рыжий".

"Все подумали, что мы без вести пропали. Даже дома получили сообщение, что я пропал. А мы в это время сидели в подвале и ждали, когда снова накроет", – вспоминает "Купер".

Как военные держали позиции в окружении

Как рассказал военный, позиции украинских военных и россиян были расположены буквально в шахматном порядке.

"Улица имела и наши, и их точки. Не было четкой линии фронта. Мы просматривали здания и подвалы, чтобы понять, где кто стоит", – говорит он.

Задачу воины продолжали выполнять даже несмотря на ранения. Один из бойцов, "Бара", взял командование на себя, другие работали даже на грани сил. "Вест", который из-за ранения не мог ходить, отвечал за связь, а также помогал готовить воду и еду для бойцов, которые круглосуточно следили, чтобы россияне не приближались к позиции.

"Бара, даже с ранением, выходил и "снимал" россиян. Он завалил не одного и не двух, и не трех", – рассказал "Купер".

Защитники рассказали, что больше всего их держала именно взаимоподдержка.

"Если бы не команда, мы бы не выжили. Там каждый миг решала, увидим ли мы еще своих", – отметил "Купер".

Когда военным удалось выйти на связь, дрон сбросил бойцам рацию и четкие инструкции с маршрутом выхода к своим.

"Мы решили двигаться по принципу волчьей стаи. Впереди шел тот, кто имел карту, кто принял на себя командование, вторым – я, потому что имел самое большое ранение. Двое целых ребят шли третьим и четвертым номером. Шли долго, примерно часов 6-7. Путь был сложным, но мы вышли", – вспоминает "Вест".

За выдержку и мужество во время этой операции все четверо воинов – "Вест", "Купер", "Бара", "Рыжий" – получили ордена "За мужество".

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении 79-я бригада ДШВ оперативно эвакуировала раненого военного с поля боя, используя наземный роботизированный комплекс и дрон Mavic. Благодаря такой технологии раненого удалось доставить к безопасной точке всего за полчаса, значительно сократив время эвакуации и минимизировав риски для жизни бойца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!