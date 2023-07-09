Держать оборону приходится в крайне тяжелых условиях: бойцы ГПСУ рассказали о боях под Авдеевкой. Видео

Украинские пограничники продолжают держать оборону в районе Авдеевки Донецкой области вместе с другими подразделениями Сил обороны. Они отражают вражеские штурмы, условия на этом участке фронта тяжелые.

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Кадры с передовой были опубликованы в официальном Telegram-канале Госпогранслужбы Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Пограничники показали, как выглядят атаки оккупантов, и чем воины занимаются в перерывах между боями.

На Авдеевском направлении не прекращаются вражеские обстрелы. Даже в моменты относительного затишья бойцам ГПСУ приходится держать оборону в очень тяжелых условиях. Захватчики не пренебрегают запрещенным оружием, забрасывая наших воинов фосфорными снарядами, а также применяют слезоточивый газ.

Когда враг наступает, бросая вперед пехоту при поддержке бронетехники и авиации, наши защитники делают все возможное, чтобы не дать войскам РФ продвинуться вперед. Во время последней попытки вражеского штурма ожесточенный бой длился 10 часов без малейшего перерыва.

"Начался массированный минометный огонь. Пошли танки, пошла пехота, а с другой стороны они подняли вертолеты. Начался бой, активная перестрелка. Наши ребята сработали, шведскими гранатометами подбили танки, БМП", – рассказали пограничники. Среди оккупантов было немало ликвидированных и раненых.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Силы обороны Украины проводят локальные контрнаступательные действия на Авдеевском направлении. Есть определенные успехи – за две недели наши воины продвинулись более чем на километр.

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