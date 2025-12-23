'Держим небо': в Воздушных силах показали, как отражали массированную атаку РФ. Видео

Воздушные силы ВСУ показали работу противовоздушной обороны во время отражения массированной комбинированной атаки России в ночь на 23 декабря 2025 года. В работе активно участвовали как войска ПВО, так и боевая авиация.

Об этом сообщает пресс-служба ВС ВСУ. К работе привлекались французские многоцелевые истребители Mirage 2000.

Противовоздушная оборона обезвредила 621 российскую воздушную цель: 587 беспилотников различных типов и 34 крылатые ракеты Х-101 и "Искандер-К", которыми Россия с вечера 22 декабря атаковала Украину.

Атака по Украине в ночь на 23 декабря – что известно

Напомним, в ночь на 23 декабря, Россия в очередной раз массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате ударов зафиксировано повреждение инфраструктуры и есть перебои со светом, а критическая инфраструктура питается от генераторов.

В Воздушных силах заявили, что радиотехническими войсками Воздушных сил ВСУ обнаружено и осуществлено сопровождение 673 средств воздушного нападения – 38 ракет и 635 БПЛА различных типов. Нейтрализовать удалось 621 цель.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 22 на 23 декабря страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть погибшая и пострадавшие.

