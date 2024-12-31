Держим строй, братья: бойцы разных бригад ВСУ поздравили украинцев с наступающим Новым годом

Украинские воины, защищающие Украину от российского полномасштабного вторжения, поздравили соотечественников с наступающим Новым годом. Они поблагодарили за поддержку и помощь, пожелали украинцам выдержки, единства и веры в победу.

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Воины также заверили: мир на условиях Украины непременно будет, десятки и десятки тысяч защитников ежесекундно делают все возможное, а порой и больше, чтобы вернуть покой в каждый уголок нашего государства, включая пока оккупированные захватчиком. OBOZ.UA собрал поздравления от тех, кто держит небо над Украиной и защищает ее от мрака "русского мира".

Так, соотечественников с наступающим Новым годом поздравили в региональном управлении Сил ТрО "Схід". Воины подчеркнули: уходящий год был полон испытаний, ожесточенных боев, побед и потерь. Однако как бы ни было сложно, украинские защитники на передовой выстояли, потому что чувствовали надежную поддержку тыла.

"Поздравляем с наступающим Новым годом. Уже совсем скоро заканчивается 2024 год. Еще один нелегкий год нашей борьбы за свою страну и свободу, но мы справились. Совместными усилиями и действиями каждого мы уверенно преодолеваем все препятствия и приближаем Победу Украины. Потому что вместе мы более сильные, крепкие и непреодолимые. Вместе в 2025й!" – говорится в поздравлении.

Теплые слова, исполненные веры в будущую Победу, передали соотечественникам и защитники из рядов разных подразделений Сил обороны. Их собрали на портале DeepState.

Так, воины разведывательной роты 1 отдельной танковой бригады призвали украинцев не опускать руки, как бы тяжело ни было – ведь победа не за горами.

"Сколько дней и ночей, мы двигаемся к победе. Через слезы и боль, через разлуку и любовь. Но всех нас объединяет одно. Это жажда победы, жажда жарить р*сню. Поэтому в 2025 году мы поздравляем всех своих побратимов и посестер, и весь народ Украины в каждом уголке мира, не сдаваться и двигаться вместе к победе. Счастье вам и мирному небу над головой.

С похожим призывом обратились к украинцам и воине 68-й отдельной егерской бригады.

"Несмотря на уныние, разочарование действиями отдельных должностных лиц или другими неутешительными событиями не позволяйте себе падать духом или опускать руки. Мы боремся, боремся хорошо, как можно лучше – исходя из возможных условий. Так что с новыми силами в новый год. С нами Бог и Украина", – подчеркнули воины.

Мирного неба пожелали соотечественникам бойцы роты РЭБ 122 бригады ТРО.

"Уважаемые Украинцы, нация непокоренных и закаленных Воинов, побратимы и сестры, хочу поздравить с наступающим 2025 годом, дай Бог, чтобы все были живы и здоровы, и вернулись в свои семьи... Мы нужны своим близким и родным, помните это, спасибо каждому из Вас за защиту нашей страны, независимо от возраста, веры или гражданства, Вы лучшие. Мирного неба всем", – отмечено в поздравлении.

Никогда не сдаваться призывали украинцев защитники из рядов 77 отдельной Приднепровской АЭМБр

"Нужно биться и подниматься стоит, даже если потом придется упасть! Звезды должны сиять над нами или разрываться, как ручные гранаты! Слава нации!" – подчеркнули они.

В 131 отдельном разведывательном батальоне напомнили: победу поможет обрести единство, а не вера в эфемерные обещания.

"Имейте силы и выдержку, чтобы не поддаться искушению о каком-то эфемерном мире. Помогайте и верьте в свою армию. Уважайте друг друга. Любите своих детей и нашу Украину. Победа будет за нами", – заверили защитники.

В 44 ОМБр призвали украинцев хотя бы на минутку забыть о войне и почувствовать радость праздника, чтобы потом, с новыми силами вместе одерживать победу.

"Даже в темные времена – должен быть повод для радости. Хоть на минутку – забыть, что в стране война. Поздравляем с новогодними праздниками и помните – Мы СТОИМ и ВМЕСТЕ победим!" – говорится в поздравлении.

"Поздравляем вас с Новым Годом и Рождеством Христовым! Желаем каждому дому благополучия, а каждой семье – здоровья и единства. Пусть исчезнут все страхи и сомнения, а победа будет неотвратимой! Наши сердца пылают любовью к Украине, а руки готовы добывать для нее мир и свободу. Пусть каждый день приближает нас к великой победе, а следующий год принесет мир. и восстановление в каждый уголок нашей родной земли!", – желают воины 72 ОМБр.

Защитники желают соотечественникам воодушевления, сохранять холодную голову и спокойное сердце, выдержку, веру в победу и то, что все оккупированные украинские земли непременно будут освобождены от врага. В частности, и Донбасс – место, где, как выразились воины в одном из поздравлений, восходит солнце Украины.

Напомним, в последнюю ночь перед Новым годом воины ГУР впервые в мире уничтожили российский вертолет Ми-8 с помощью морского дрона Magura V5. Еще один вражеский борт был поражен, однако смог дотянуть до места базирования.

Также разведчики обнародовали перехват пилота вертолета Ми-8, подбитого ракетой из морского дрона. Оккупант жаловался, что его подбили и что пуск "был с воды".

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