'Держим вопрос на контроле': Наев рассказал о подготовке к зиме в Северной операционной зоне. Видео

В Северной операционной зоне идет подготовка к зиме. Командование удовлетворяет все необходимые потребности наших военнослужащих для эффективного выполнения задач.

В зоне ответственности работают соответствующие комиссии. Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, в Северной операционной зоне украинские защитники активно готовятся к несению службы в зимний период. На позиции наших защитников завозятся дрова, проверяется наличие зимней формы одежды, решаются вопросы удовлетворения всех необходимых потребностей воинов в подготовке к выполнению задач в зимних условиях.

"Мы держим эти вопросы на контроле, работают соответствующие комиссии. Эта работа завершится своевременно. Двигаемся дальше! Слава Украине! Вместе победим", – заявил Наев.

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Напомним, украинские военные продолжают усиливать оборону на границе между Украиной и Беларусью. Только в течение недели они выкопали на госгранице более 3 тысяч метров окопов и траншей.

Ранее Наев сообщал, что Украина усиливает охрану госграницы на Волыни. По его словам, там увеличено количество пограничников, активно развивается система оборонительных рубежей и позиций, в случае роста угрозы туда перебросят дополнительные системы вооружений, противотанковое оружие и ПВО.