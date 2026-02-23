Дерзкая операция: галицкие десантники уничтожили большой склад боеприпасов, дронов и легкой техники на территории РФ. Видео

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады 8-го корпуса ДШВ ВСУ провели результативную операцию на территории страны-агрессора РФ. Дронами они уничтожили большой склад российских захватчиков, нанеся противнику болезненные потери.

У врага стало меньше боеприпасов, дронов и легкой техники. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале 80-й ОДШБр.

Залетев дроном на склад на Курщине, украинские военные обнаружили большое количество вражеских БпЛА, боеприпасов и оборудования для них, а также автомобили – все компактно стояло в одном помещении. Оператор получил приказ ударить в бак российской "буханки" – УАЗ СГР.

После этого было осуществлено еще несколько результативных ударов.

"Галицкие десантники продолжают защищать Сумщину. Операторы ударных БпЛА 80-й бригады работают над снижением штурмового потенциала россиян, уничтожая их логистику. Следовательно, на днях был обнаружен и уничтожен большой склад противника на Курщине, где враг сосредоточил значительное количество дронов, боеприпасов и оборудования для них, а также легкую технику для передвижения вражеских экипажей дронов", – рассказали военные.

Они отметили: враг думал, что на его территории ему ничего не угрожает, но забыл, что такое скопление ценных ресурсов равно их уничтожению.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 21 февраля подразделения Ракетных войск и артиллерии ВСУ атаковали ряд важных объектов, которые обслуживают российское войско. Среди пораженных целей, в частности, предприятие, производящее межконтинентальные и баллистические ракеты.

