Десантники получили от Порошенко тысячи фугасных снарядов с 'приветами' для врага

4 тысячи фугасных снарядов, которые будут использоваться для уничтожения врагов с помощью дронов, привез в бригады ДШВ Петр Порошенко. Десантники, которые сейчас воюют на восточном фронте, говорят: с нетерпением ждали этого спецгруза. Такого количества десантникам хватит примерно на месяц.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская Солидарность".

"Это ВОГи, они используются для беспилотника. Мы их давно ждали. Спасибо Петру Алексеевичу за подарок для уничтожения нашего общего врага – именно такого боеприпаса нам не хватало", – говорит военный. Парни рассказывают: эффективнее всего такие средства работают по вражеской пехоте, но есть специалисты, которые эффективно уничтожают с помощью этих гранат и боевую технику.

Боеприпасы не простые, а с персональными "пожеланиями" врагам – их за донаты ОО "Справа Громад" на помощь ВСУ могли передать все желающие.

"Сегодня мы смогли обеспечить четыре десантные бригады 4000 фугасных снарядов вдобавок к "мавикам", которые мы недавно также завезли в бригады. Все же видели видео, как это работает? Подлетает дрон, находит группку уединенных оккупантов, клик… несколько секунд, и уже немного меньше оккупантов оскверняют нашу землю, все очень быстро и эффективно, как говорят "одна нога здесь – другая там", – объясняет Порошенко.

"Поэтому теперь 4 бригады будут еще более эффективными во время нашего наступления. Любая наша помощь в итоге сводится к одному: меньше окупантов – ближе победа", – пишет пятый президент.

В начале июня Порошенко сообщил о закупке полутора сотен квадрокоптеров Mavic для нужд ВСУ. Также артиллеристам передали шесть БПЛА "Валькирия".

Как известно, в июле в Эстонии было куплено 350 беспилотников Autel для подразделений ВСУ – в частности, 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual с тепловизорами и дополнительными аккумуляторами, а также 300 БПЛА Autel EVO Lite+. Стоимость партии беспилотников превысила 700 тысяч евро.

16 августа 2022 года Петр Порошенко сообщил о соглашении с производителями на крупную партию БПЛА Poseidon. Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, их высота – до 4000 метров. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который работает в пользу всех бригад зоны ответственности, для разведки и наведения артиллерии, корректировки огня больших калибров.

В настоящее время реализуется контракт на поставку более 20 комплексов (65 "птичек").