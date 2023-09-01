'Дешевый ресурсно-сырьевой придаток': Буданов рассказал о роли России в мире

Прежние представления о России, как о мощном противнике с сильнейшей армией и экономикой на международной арене, оказались "мыльным пузырем", что явно продемонстрировали многочисленные поражения в Украине. Теперь западное сообщество должно говорить с Россией лишь на той позиции, которую она на самом деле представляет – дешевый ресурсно-сырьевой придаток мира.

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Об этом в интервью журналистке Наталье Мосийчук сказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. Он рассмотрел вероятность того, что война будет перенесена с украинской территории, где страдают и гибнут мирные люди, на российскую.

"Мы не работаем такими методами, какими работает РФ, поэтому сравнивать это совершенно неправильно. Война должна быть перенесена на другую территорию, которая, разумеется, для нас Россия, а также на территории, где находится ее влияние", – обозначил он.

Буданов заметил, что после поражения в войне против Украины среди россиян возникнут реваншистские настроения. Но для восстановления в военном аспекте государству-агрессору понадобится не меньше десяти лет.

"Много опасений относительно России и ее места и роли даже не миф – это мыльный пузырь. И разговаривать с ними нужно, учитывая, кем они есть – это дешевый ресурсно-сырьевой придаток мира", – заключил военный.

Напомним, что на самого Буданова около десятка раз Россия пыталась совершить покушение. Также кремлевские пропагандисты регулярно распространяют фейки о его гибели или ранениях.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Буданова, захватчики после атак на Крымский мост решили усилить его защиту. Для этого возле сооружения они устанавливают боновые заграждения, которые, как рассчитывают захватчики, остановят украинские морские дроны.

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