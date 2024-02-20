'Десять лет назад мы устояли и дальше стоим': Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной Сотни. Он отметил, что попытки уничтожить украинцев и нашу независимость продолжаются, но мы и дальше стоим.

Соответствующее видео глава государства опубликовал в своем Telegram. Он напомнил, что уже прошло десять лет, когда украинцев попытались убить в собственной стране только за мирный выбор быть собой и быть свободными.

"Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь – это ракеты, дроны и армии. Но десять лет назад мы устояли и дальше стоим", – подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил всех защитников – небесных и живых – за борьбу.

"Спасибо вам за все! И выстоим вместе", – подчеркнул глава государства.

Воздать честь погибшим Героям вместе с президентом пришла и Первая леди Елена Зеленская. Также в церемонии приняли участие представители дипломатических учреждений.

Напомним, ежегодно 20 февраля Украина чтит память Героев Небесной Сотни, заплативших самую высокую цену за цивилизационный выбор Украины, сделанный на рубеже 2013-2014 годов. С тех пор тысячи украинцев с оружием в руках отстаивают в бою свободу и ценности, которые для нашего государства жизненно важны.

20 февраля 2014 года в Киеве из-за власти экс-президента Виктора Януковича силовики убили 48 участников Революции Достоинства, а до них – еще 54 человека и 5 активистов Майдана. Все они отстаивали демократические ценности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 января в Киеве прошло шествие в память о первых погибших Героях Небесной сотни. Утром 22 января 2014 смертельные ранения получили 20-летний Сергей Нигоян из Днепропетровщины и 25-летний белорус Михаил Жизневский. А раненый в тот день 45-летний львовянин Роман Сеник умер через несколько дней в больнице.

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