Десять метров до мира? Как действительно надо давить на Путина, чтобы остановить войну: интервью с Обуховым

Любые переговоры о мире со страной-агрессором Россией и ее главой Владимиром Путиным априори обречены на провал, поскольку война – их способ существования и лучший "наркотик", от которого они никогда не откажутся без действительно веской причины. Эти причины необходимо создавать не за столом переговоров, а оказывая на РФ и ее режим экономическое и политическое давление.

Интерес президента США Дональда Трампа в мирном процессе – исключительно меркантильный, и руководство Украины должно принимать в расчет этот факт. Но уже через год ему может быть объявлен импичмент. Что касается Европы, то, несмотря на все провокации и запугивания Кремля, вторжение российской армии ей не грозит. Тем не менее, она не откажется от помощи Украине.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

– Спецпредставитель президента США Кит Келлог сделал интересное заявление: процесс подписания соглашения по прекращению войны в Украине на финишной прямой, на "последних 10 метрах". Осталось решить лишь два вопроса: Запорожской АЭС и территорий Донбасса. По вашему мнению, действительно ли эти два вопроса являются камнем преткновения?

– Я скажу, что все это очень условные причины, поскольку ни эта АЭС, ни какие-то 10 метров, ни 100 метров принципиально ничего не решают. По большому счету, Келлог – военный, он не политолог, не социолог, не философ и даже не политик. Окружение Трампа вообще ничего не понимает в этой войне, в том числе Уиткоф и другие.

По сути дела, войну ведет Россия, а никакой не Путин. Так же, как и во времена нацистской Германии, когда воевала вся страна. Все верили, что "мы самые великие", "мы всех победим", "мы освободители" и "все будет так, как мы хотим". Гитлер, начав войну против России, думал, что его будут встречать с хлебом и солью – точно так же думал и Путин, вторгаясь в Украину. Но получилось все наоборот. Потому что никто не хочет жить под чьей-то оккупацией, по чьим-то правилам и законам.

Поэтому, даже если убрать Путина, ничего не изменится. Вся страна уже заряжена на войну. Война для России – это парадигма. Поэтому надо кардинально менять отношения – экономические, политические – с этой страной. Пока этого не поймут на Банковой, пока не поймут в Европе, в Брюсселе, это будет продолжаться бесконечно. Хотя, наверное, не бесконечно, ведь все равно происходит серьезное ухудшение в экономике – с каждым месяцем, а тем более с каждым годом.

– То есть, по вашему мнению, чтобы Россия прекратила агрессию, необходимо делать акцент на экономическом аспекте? Какие конкретные шаги должны быть предприняты?

– Если в свое время можно было делать акцент на силу, на вооружение, на технологии, на достижения, то сейчас начинать войну с Россией ядерным оружием – это тоже в некотором роде самоубийство. Это гигантские потери для Европы и для Америки. Потому что Россия должна будет ответить тем же. И понятное дело, что Запад никогда не пойдет на это. Что остается? Остается только экономика и политика.

Хотя преимущества в вооружениях у НАТО, у США абсолютно очевидные. То, что говорит Путин, что, мол, мы готовы воевать с Европой – это бесконечный блеф. Он будет продолжаться до тех пор, пока все это не остановится, не рухнет, не развалится. Пока не произойдет что-то кардинальное. Поэтому я сильно сомневаюсь, что будут какие-то прорывы по таким мелочам, как ЗАЭС.

Хотя, может быть, это не мелочи для Украины. Потому что проблемы с энергией очевидны для всех, это все чувствуют. Постоянные отключения электричества. Но на самом деле власть не сделала вовремя то, что надо было сделать – обезопасить АЭС, оградить, поставить какие-то защитные сооружения. Это знают военные.

– Трамп снова отличился хамским заявлением в адрес Украины. Во время очередного общения с прессой он заявил, что якобы его план из 28 пунктов полностью устраивает Кремль, но проблема в президенте Зеленском, который, по словам Трампа, план не читал. Согласны ли вы с тем, что Путина полностью устраивает этот его план? И чего в этой ситуации на самом деле хочет Трамп?

– Путина устраивает, чтобы вся Украина была пророссийской, правительство – тоже с каким-то Медведчуком. Но это все иллюзии, фантазии, которые никогда уже ни на сегодняшний день, ни в будущем не осуществятся.

Чего хочет Трамп? Он хочет "заработать" денег. Я беру это слово в кавычки, потому что он и так уже немало натырил, по карманам рассовал бюджетные деньги и прочие подарки. И теперь он потирает руки в предвкушении, что его семья может обогатиться на России за счет каких-то соглашений, за счет того, что им отдадут нефть, газ, какую-то часть Сибири и так далее.

Для Трампа это вопрос денег и больше ничего. Говорить о какой-то политике, о мире - это совершенно бессмысленные для него вещи. Эти 28 пунктов - это ни о чем, это то, что нельзя осуществить. Киев должен исходить именно из этого – из его жадности и меркантильности, не более того. Ему и на Америку, по большому счету, тоже наплевать, и Америка это уже чувствует. Поэтому у него будут очень большие проблемы в конце следующего года. Я думаю, что больше, чем еще год с небольшим, он уже не протянет.

– Вы могли бы уточнить, что вы имеете в виду? Почему Трамп должен будет покинуть пост раньше срока? Что должно произойти в США?

– Промежуточные выборы. Будет избираться полный Конгресс и треть Сената. И республиканцы увидят, что там уже совсем плохо. А через два года будут довыборы в Сенат. Возможно, и Вэнс уйдет вместе с Трампом. Конечно, это мое видение, но, наверное, я окажусь прав. Потому что уже сегодня 60% Америки точно не хотят, чтобы Трамп продолжал свое правление. И будет еще хуже.

– То есть речь об импичменте?

– Конечно. Две трети – это все, конституционное большинство. Ничего сделать нельзя. Наверное, здоровье ему могут долго тянуть, но насчет импичмента он ничего не может сделать. Никакая армия, никто не будет никого разгонять, не будет этого. Это Америка, это не Россия и даже не Украина. Армия, Нацгвардия, ФБР – никто не будет за него голову класть.

– Последний вопрос – по поводу позиции Европы по мирному плану Трампа из 28 пунктов. Европейские дипломаты, как сообщают источники Bloomberg, активно работают над тем, чтобы не допустить сценария, при котором Украина соглашается на подписание мирного соглашения без реальных гарантий безопасности. Там также опасаются сценария, при котором Украина дарит агрессору неоккупированные территории. А что может сегодня Европа?

– Европа ничего не может, кроме как дать еще денег Банковой. А недавние протесты студентов показали, что Европа условно тоже такая же тупая, как и Америка. Она через пропаганду получила из Москвы ту же порцию яда, что и Америка. И я считаю, что, в общем-то, это прокол Банковой. Она ничего не делала, чтобы противостоять российской пропаганде на Западе.

– Понятно, что обыватели всегда остаются обывателями. Но что может предпринять руководство европейских стран?

– Руководство ориентируется на то, что скажут избиратели, потому что это демократичные страны.

– В таком случае в ситуации реальной угрозы, военной угрозы для страны, политик, который находится у власти, будет прислушиваться к людям, которые не видят этой угрозы и просто не будет ничего предпринимать, чтобы не допустить наихудшего сценария? Правильно?

– Нет, это неправильно. Потому что одно дело обыватель, которого кормят чем угодно, и другое дело – реальное положение вещей и дел. Но разговоры о том, что Россия ринется в Европу… Я не знаю, как это можно комментировать, поскольку ни в плане финансовых ресурсов, ни в плане военных ресурсов, ни людских Россия точно не готова никуда дальше идти. Ни на какую там Польшу. Это большая страна, которая вполне способна сопротивляться кому угодно. И России тем более.

– То есть, вы считаете, что позиция Европы в данном случае оправдана, поскольку реальной опасности для них Россия не представляет?

– Они видят, они просчитывают, что у России ничего нет. Там уже все катится к экономическому коллапсу. И армия уже потеряла миллион, и набирают непонятно кого, каких-то полудобровольцев. Поэтому реальной силы нет никакой. И естественно, разведка все это выкладывает на стол.

Но Путин будет и дальше продолжать блефовать, и это будет доходить до обывателей. Они будут давить на свое руководство, дескать, оставьте эту Украину.

– Значит ли это, что фактически Украина рискует остаться один на один с Путиным и настроенным пророссийски Трампом?

– Остаться один на один? Нет. Я думаю, Украина не останется один на один, поскольку Европа, хотя она и меркантильна, но она не настолько одеревенела, ей не все безразлично. Потому что война в Украине – это прежде всего гуманитарная катастрофа. Второе – это все-таки недопустимо с точки зрения международного права – идти на такие уступки агрессору. И это теоретически опасность для будущего, потому что непонятно, как будут дальше развиваться события в Россией и в США.

Поэтому просто сказать: "вы живите как хотите" – нет, этого не произойдет. Будет идти помощь, но в каком объеме, я не знаю. Потому что в связи с коррупционным скандалом отношение к Украине в Европе уже поменялось. Поэтому украинскому руководству надо включать другие рычаги.

Хотел бы подчеркнуть, что многие и в Европе, и в Америке не понимают, что для Москвы, для Путина война – это парадигма, это концептуальная вещь, без которой он не может жить. Это как наркотик для наркомана. Это та печка, от которой надо танцевать, если вы хотите понять, что лежит в основе войны.

И если Путин и Россия не могут жить без войны, то о каком мире можно вообще говорить? Такие проблемы решаются экономически и политически, а не переговорами.

Сегодня в России неонацизм, и это надо понимать. Я надеюсь, что кто-то сможет объяснить президенту Украины, что надо исходить именно из этого, а не из того, что мы хотим договориться о мире. Все хотят о чем-то договориться, но если ты не знаешь, что у человека в голове, то все это бесполезно, все эти встречи, переговоры и так далее. Все будет идти по кругу, не будет никакого результата.