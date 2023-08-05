Десятки БМП Marder, гаубицы Zuzana 2 и мобильные дроны: Германия объявила о новой военной помощи Украине

Правительство Германии объявило о передаче Украине нового пакета военной помощи. Вооруженные силы Украины получат десятки БМП, артиллерию и много другого военного оборудования.

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Также продолжается обучение украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Федеральном правительстве Германии.

Стоит отметить, что Германия передаст ВСУ различное оборудование для разминирования территорий, а также десятки единиц разведывательных беспилотников. Кроме того, украинские войска получат ремонтно-эвакуационные машины, десятки БМП и тысячи переносных противотанковых орудий.

Всего новый пакет военной помощи от Германии включает в себя более десяти единиц наименований различной техники:

– 2 самоходные гаубицы Zuzana 2

– 6 танков разминирования Wisent 1

– 11 минных тралов для Т-72

– Мобильные разведывательные комплексы SurveilSPIRE

– 177 пограничных машин.

– 84 разведывательных дрона VECTOR

– 47 мобильных антенно-мачтовых систем

– 60 БМП Marder

– 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2

– 7 мобильных, дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования

– 18 000 переносных противотанковых орудий

Напомним, правительство Литвы приняло решение передать украинской армии, которая проводит контрнаступление на фронте для освобождения захваченных российскими войсками территорий, новую партия военной помощи. Силы обороны получат ЗРК NASAMS, антидроновое вооружение и другую помощь.

Ранее стало известно, что Болгария безвозмездно передаст Украине сотню бронетранспортеров. Они находятся в резерве болгарского министерства внутренних дел, но не используются ведомством.