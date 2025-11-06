Десятки бронетранспортеров Patria 6x6 и разведывательные машины: Украина получила от Латвии партию помощи. Фото

6 ноября Украина получила от Латвии 21 бронетранспортер Patria 6x6 и 12 разведывательных машин. Передача состоялась на военной базе "Адажи" в Риге.

Полученные бронетранспортеры сразу передадут подразделениям Сил специальных операций ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины

Полученная партия бронетранспортеров завершила поставки всех 42 бронемашин, которые Латвия обещала предоставить Украине в 2025 году.

Кроме техники Латвия предоставила 2,2 миллиона евро в рамках инициативы PURL и средства для Коалиции укрытий. Страна участвует в проекте НАТО "Реноватор", в рамках которого планируют отстроить 5 военных реабилитационных центров в Украине.

"Рассчитываем на реализацию финансирования путем так называемого репарационного кредита за счет российских замороженных активов", – отметил Денис Шмыгаль.

Что известно о бронетранспортере Patria 6x6

Patria 6x6 – шестиколесный бронетранспортер, созданный финской компанией Patria. Ориентировочный срок службы – более 30 лет.

Транспорт предназначен для перевозки пехоты, однако конструкция позволяет адаптировать бронетранспортер к выполнению различных задач. Например, оснастить платформу системой плавучести, лебедкой, усиленной бронезащитой или различными типами вооружения (пулеметами, пушками или миометами).

Внутри есть места для водителя и командира спереди, позади них моторный отсек, за ним – отсек для десанта или оборудования.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина получила новую партию крылатых ракет Storm Shadow от Великобритании, чтобы продолжить наносить удары вглубь территории Российской Федерации. Британское правительство стремится помочь Украине создать запас дальнобойного оружия.

Также напомним, Германия официально передала нашему государствуновые комплексы Patriot для укрепления противовоздушной обороны. Точное количество установок пока неизвестно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!