"Договоренности выполнены": Зеленский объявил о получении Украиной "Петриотов" от Германии

Украина официально получила новые комплексы Patriot для укрепления своей противовоздушной обороны. Это стало результатом договоренностей с Германией.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что усиление украинской ПВО приближает завершение российско-украинской войны.

Зенитно-ракетные комплексы Украине предоставила Германия, точное количество установок пока неизвестно. Глава государства поблагодарил Германию и ее канцлера Фридриха Мерца за совместные усилия в усилении обороны украинского неба.

"Вместе с нашими партнерами мы продолжаем работать над построением надежной системы противовоздушной обороны. И наши способности смогут гарантировать безопасность не только Украины, но и наших партнеров, когда это будет нужно", – отметил президент.

Зеленский добавил, что главная ставка российского диктатора Владимира Путина в войне – воздушные удары по территории нашего государства.

"Именно террором он хочет компенсировать неспособность достичь своих безумных целей на земле", – подчеркнул президент.

Что предшествовало

1 ноября проект German Aid to Ukraine ("Немецкая помощь Украине") сообщил, что Германия завершает передачу Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Организация заявляла, что они поступят в Украину в ближайшие дни.

Еще раньше, летом 2025 года немецкий канцлер Фридрих Мерц и норвежский премьер Йонас Гар Стере договорились передать Украине две полноценные системы MIM-104 Patriot. На тот момент комплексы находились на вооружении у Германии, поэтому США согласились заменить их, а Норвегия должна была частично оплатить поставку.

В августе этого года министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что в ближайшее время наша страна получит дополнительные пусковые установки, а затем – остальные нужные элементы.

