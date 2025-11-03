Британия передала Украине новую партию крылатых ракет Storm Shadow – Bloomberg

Украина получила новую партию крылатых ракет Storm Shadow от Великобритании, чтобы продолжить наносить удары вглубь территории Российской Федерации. Британское правительство стремится помочь Украине создать запас дальнобойного оружия.

Об этом изданию Bloomberg сообщили информированные источники. Точное количество полученных ракет неизвестно.

Великобритания обеспокоена усилением российских атак на гражданских жителей нашей страны, поэтому поставки осуществили, чтобы Украина имела запас оружия перед началом зимы.

"Великобритания и ее союзники пытаются показать Владимиру Путину, что поддержка Украины Западом продлится дольше, чем способна российская экономика поддерживать свои военные усилия", – отмечает Bloomberg.

Что известно о Storm Shadow

Storm Shadow – высокоточная авиционная крылатая ракета французско-британского производства с дальностью поражения более 250 километров. Для навигации она сочетает инерционную навигационную систему (ИНС), GPS и систему сверки с картой рельефа местности. Также имеет самонаведение и боевой заряд массой 450 кг.

Снаряд может лететь на низкой высоте, при любых погодных условиях и развивать скорость до 1000 км/ч, благодаря этому он становится малозаметным для радаров и систем противовоздушной обороны.

Оружие предназначено для поражения стационарных целей, например командных пунктов, складов боеприпасов и объектов инфраструктуры.

Использование Storm Shadow Силами обороны Украины

21 октября этого года Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-морскими силами и другими составляющими Сил обороны Украины поразили Брянский химический завод. Массированный комбинированный ракетно-авиационный удар был осуществлен, в частности, ракетами воздушного базирования Storm Shadow, которые преодолели российскую систему противовоздушной обороны.

Тремя ракетами Storm Shadow/Scalp в январе 2025 года украинские военные атаковали склад "Шахедов" в Орловской области РФ. В результате были уничтожены десятки ударных дронов, боевые части к ним, а также более трех тонн горючего для БПЛА.

– Украина официально получила новые комплексы Patriot для укрепления своей противовоздушной обороны. Это стало результатом договоренностей с Германией.

– Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине дальнобойных ракет Tomahawk, оценив, что это не окажет негативного влияния на американские запасы. Однако окончательное политическое решение осталось в руках президента США Дональда Трампа.

