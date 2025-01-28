Работали ракеты Storm Shadow/SCALP: появились новые подробности удара по складу 'Шахедов' в Орловской области РФ

Удар по складу "Шахедов" в Орловской области РФ был нанесен тремя крылатыми ракетами Storm Shadow/Scalp. В результате уничтожены десятки ударных дронов, боевые части к ним, а также более трех тонн топлива для БПЛА.

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Об этом 28 января сообщил Telegram-канал "Досье шпиона". По его данным, 26 января ракетный удар был нанесен по месту крупноузловой сборки и складу БПЛА "Герань-2" в районе села Большая Чернь в Болховском районе Орловской области РФ.

Удар нанесен с применением трех крылатых ракет воздушного базирования британско-французского производства Storm Shadow/SCALP, говорится в сообщении.

В результате ракетной атаки, по данным "Досье шпиона", РФ понесла такие потери:

– 24 единицы БПЛА "Герань-2";

– 44 боевые части БПЛА "Герань-2";

– 30 единиц БПЛА "Пародия";

– 3,2 тонны топлива для БПЛА.

Пострадавших нет, сообщает Telegram-канал.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в воскресенье, 26 января, в Орловской области была объявлена воздушная тревога. РосСМИ утверждали, что ПВО якобы сбило украинскую ракету. Позже в Генштабе ВСУ подтвердили удар по складам хранения российских ударных дронов, предварительно было известно об уничтожении более 200 "Шахедов".

Напомним, ранее в Воздушных силах ВСУ показали комплектацию бомбардировщика Су-24М, под левым крылом которого подвешиваются британские ракеты Storm Shadow, а под правым – французские Scalp.

Storm Shadow/SCALP EG – франко-британская крылатая ракета класса "воздух – поверхность", предназначенная для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами ПВО. Французский и британские варианты ракеты в целом идентичны, они отличаются только в программном обеспечении и самолетами – носителями.

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