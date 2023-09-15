Под левым крылом Storm Shadow, под правым – Scalp: в Воздушных силах ВСУ показали комплектацию бомбардировщика Су-24М. Видео

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины показали комплектацию бомбардировщика Су-24М, работающих по враждебным целям. Под левым крылом самолета находятся британские ракеты Storm Shadow, под правым – французские Scalp.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Так, Олещук прокомментировал удар сил обороны по кораблям страны-агрессора "Минск" и "Ростов-на-Дону" в оккупированном Севастополе.

"Британские и французские СМИ интересуются, каким именно типом крылатых ракет украинские пилоты отправили плавсредства "Минск" и "Ростов-на-Дону" вслед за "Москвой". Совершенно логично, ведь лучшей рекламы для национального производителя вооружения и не придумаешь. Докладываю!" – отметил он.

Командующий Воздушными силами ВСУ уточнил, что у украинской авиации есть два типа крылатых ракет, предоставленные партнерами для борьбы с оккупантом.

"Британские Storm Shadow мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские Scalp – под правое. Обе ракеты отлично работают, без шансов для оккупанта!" – подчеркнул он.

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Олещук добавил, что в Воздушных силах с нетерпением ждут немецкие ракеты Taurus для еще большей эффективности.

"Под крыльями наших бомбардировщиков найдется место и для немецкого Taurus. Тогда "игру в города" можно будет продолжить еще эффективнее. В очередной раз спасибо нашим западным партнерам за вооружение и технику, которая помогает уничтожать агрессора и освобождать украинскую землю!" – резюмировал он.

Как известно, в 2023 году Украина получила крылатые ракеты Storm Shadow от Великобритании. А на саммите НАТО в июле 2023 года Франция заявила о передаче SCALP EG. Французский и британские варианты ракеты в целом идентичны, а отличия заключаются лишь в программном обеспечении и самолетах, являющихся носителями ракет.

Эти ракеты предназначены для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами противовоздушной обороны. Они могут использоваться в любое время суток при сложных метеоусловиях и при применении противником средств радиоэлектронного противодействия. Заявленная дальность пуска этих крылатых ракет составляет более 250 км.

Ранее в Воздушных силах ВСУ уже намекнули, что удар по порту во временно оккупированном Севастополе 13 сентября был нанесен ракетами Storm Shadow/SCALP. Об этом может свидетельствовать заявление командующего Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, который выразил благодарность украинским пилотам за "замечательную боевую работу".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью в среду, 13 сентября, в оккупированном Севастополе (Крым) были слышны мощные взрывы – очевидцы насчитали минимум семь. После них над городом поднялся дым. Зафиксированы прилеты по судоремонтному заводу оккупантов, там вспыхнул пожар.

– Во время ночной атаки был поврежден большой десантный корабль и подлодка Черноморского флота РФ. Речь идет о большом десантном корабле "Минск" и подлодке "Ростов-на-Дону". Также повреждено оборудование завода, сообщили в ГУР.

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