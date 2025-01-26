Склады хранения вражеских дронов в Орловской области РФ 'взлетели в воздух': подробности успешного удара ВСУ

В Орловской области РФ был совершен удар по складам хранения российских ударных БПЛА. Операцию провели Воздушные силы ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

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Это вечером 26 января подтвердил Генеральный штаб ВС Украины. "Поражены бетонированные постройки, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны. Есть информация о сильной вторичной детонации", – уточнили в ведомстве.

Результаты и масштабы повреждений уточняются, но предварительно известно, что оккупанты потеряли более 200 "Шахедов".

В ГШ добавили: "Боевая работа по важным объектам, задействованным в уничтожении гражданской инфраструктуры Украины и терроре мирного населения, будет продолжаться".

Отметим, что в российских пабликах вечером в воскресенье предупреждали жителей Орловской области о тревоге. Пропаганда утверждала, что ПВО РФ сбила украинскую ракету.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 26 января в Рязани второй раз через несколько дней раздались взрывы.

– В ГШ ВСУ заявили, что Силы обороны нашей страны повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", задействованной в обеспечении оккупационной армии страны-агрессора.

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