Украинские БпЛА могли снова ударить по НПЗ в российской Рязани: появились видео

В российской Рязани во второй раз за последние несколько дней ночью звучали взрывы. Местные жители в соцсетях писали об атаке дронов и работе российской ПВО, а также публиковали кадры пожара на НПЗ, который уже был поражен два дня назад.

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Местные власти вместе с минобороны РФ заявили об "уничтожении БпЛА" и отсутствии пострадавших, тем временем к нефтеперерабатывающему заводу помчались пожарные машины, а дорога к предприятию перекрыта.

О взрывах в Рязани местные паблики начали сообщать около полуночи 26 января.

"Ночью ВСУ снова атаковали Рязань и находящийся там НПЗ. Местные жители слышали работу ПВО и уничтожение нескольких БПЛА", – пишет один из Telegram-каналов.

В сети появилось множество видео с пожаром "в стороне НПЗ", авторы которых, комментируя происходящее, отмечали силу взрывов, от которых сработала сигнализация на авто, а также то, что прилетело именно на упомянутый завод.

Ближе к утру местные паблики начали сообщать, что "после ночной атаки беспилотников на Рязань вокруг нефтезавода дежурят пожарные машины", а дорогу к нему перекрыли.

"Ограничение ввели со стороны Славянского проспекта. На месте работают сотрудники ГАИ", – констатировал один из рязанских Telegram-каналов.

Губернатор Рязанской области Павел Малков тем временем предлагает рязанцам верить не собственным глазам, а его утверждениям. По словам чиновника, "средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области уничтожены беспилотные летательные аппараты".

"По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы", – умудрился описать происходящее, не упоминая о вероятном прилете, Малков.

В минобороны РФ традиционно о каких-либо прилетах также не упомянули. Там заявили, что в течение ночи российская ПВО якобы уничтожила 15 дронов: восемь над Рязанской, шесть над Курской и один над Белгородской областью.

Напомним, в ночь на 24 января россияне пожаловались на взрывы в Подмосковье, Курске, Рязани и Брянске. Спустя некоторое время в СБУ подтвердили атаку на Рязанский НПЗ.

Он является одним из крупнейших в России и способен перерабатывать 17 млн тонн нефти в год. Также были поражены расположенные неподалеку нефтеперекачивающая станция "Рязань" и рязанская ТЭЦ.

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