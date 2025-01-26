Силы обороны повторно поразили НПЗ в российской Рязани: заявление Генштаба

Силы обороны Украины повторно поразили объекты "Рязанской нефтеперерабатывающей компании", задействованной в обеспечении оккупационной армии страны-агрессора РФ. В районе цели зафиксированы взрывы и пожар.

Видео дня

Атаку осуществили подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и Главного разведывательного управления Минобороны Украины. Об этом 26 января заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Там рассказали, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) входит в четверку крупнейших в России.

В частности, он производит дизельное горючее и реактивное топливо ТС-1.

Кроме того, в Генштабе информировали, что недавно ракетные войска поразили передовой пункт управления (оперативная группа Тихоокеанского флота) в районе населенного пункта Коренево Курской области.

"Результаты и масштабы повреждений уточняются. Боевая работа по пунктам управления врага и важным объектам, задействованным в обеспечении армии российских агрессоров, будет продолжаться. Продолжение следует... Слава Украине!" – говорится в сообщении.

Как добавили источники OBOZ.UA в Силах обороны, ударные дроны ГУР и СБС в ночь на воскресенье устроили налет на Рязанский НПЗ, поставляющий нефтепродукты оккупационным войскам РФ.

И хотя минобороны РФ отчиталось о якобы сбивании восьми БПЛА в Рязанской области, на видео очевидцев зафиксировано около десяти взрывов, после чего в разных местах НПЗ вспыхнули сильные пожары.

Рязанские правоохранители быстро оцепили район НПЗ, чтобы не допустить на территорию многочисленных очевидцев, которые могли подтвердить точность попадания, как это было в прошлый раз, в ночь на 24 января, рассказали источники.

Тогда многочисленные видео и фото в соцсетях с комментариями местных жителей подтвердили попадание и детонацию больших емкостей с нефтепродуктами.

Рязанский НПЗ принадлежит компании "Роснефть". Часть производимых им нефтепродуктов поставляется армии РФ, другая идет на экспорт. НПЗ расположен на расстоянии более 450 км от границы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 26 января, в Рязани второй раз через несколько дней раздались взрывы. Россияне в сети писали об атаке БПЛА и работе российской ПВО, а также публиковали кадры пожара на НПЗ, который уже был поражен два дня назад.

В частности, в ночь на 24 января сообщалось о взрывах в Подмосковье, Курске, Рязани и Брянске.

Впоследствии в СБУ подтвердили атаку на Рязанский НПЗ, который является одним из крупнейших в РФ и способен перерабатывать 17 млн тонн нефти в год. Также рядом была поражена нефтеперекачивающая станция и ТЭЦ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!