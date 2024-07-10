"Десятки систем": Байден анонсировал передачу Украине большого пакета ПВО

Украина получит дополнительные комплексы противовоздушной обороны. Речь идет о "десятках систем ПВО", в частности NASAMS, HAWK, IRIS-T и Gepard.

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Соответствующее заявление 9 июня, в первый день саммита НАТО в Вашингтоне, сделал президент США Джо Байден передает "Голос Америки". Он напомнил, что две обещанные батареи Patriot передадут Германия и Румыния.

Еще одну совместно соберут Нидерланды с другими партнерами. Италия снабдит Украиной системой SAMP-T.

Также в последующие месяцы США и партнеры намерены предоставить "десятки систем ПВО", таких как NASAMS, HAWK, IRIS-T и Gepard.

Президент Украины Владимир Зеленский написал в X, что в первый рабочий день на вашингтонском саммите Североатлантического альянса уже есть конкретный результат.

"Дополнительные ЗРК Patriot, SAMP/T и IRIS-T SLM, а также другие тактические ракетные комплексы, которые должны поступить в Украину от партнеров, помогут нам уничтожать российские дроны и ракеты и лучше защитить украинцев от российского воздушного террора, таких как вчерашняя жестокая атака на нашу главную детскую больницу", – написал лидер государства.

Зеленский поблагодарил Байдена, а также все страны-партнеры (США, Германию, Нидерланды, Италию и Румынию) "за принятие мощной декларации в поддержку системы противовоздушной обороны Украины для защиты ее людей, городов и критической инфраструктуры".

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СМИ раскрыли некоторые нюансы проекта совместного коммюнике НАТО, которое будет принято по итогам саммита в Вашингтоне. В нем путь Украины к будущему членству в Альянсе назван "необратимым".

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