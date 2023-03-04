'Детей тоже уничтожить!' Россиянка назвала украинцев врагами и призвала к убийствам. Видео

Граждане государства-террориста России во время уличного опроса проявили свое агрессивное нутро по отношению к цивилизованному миру. В частности, россияне в очередной раз подтвердили, что РФ ведет геноцидную войну против Украины.

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Россияне на камеру призывали к убийству украинских детей. Об этом сообщает Telegram-канал OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пожилая гражданка России заявила, что все население Украины нужно уничтожить. Свою неадекватную агрессию она проявила, в том числе, по отношению к детям. Кроме того, она пожаловалась, что "теперь Россию никто не любит".

"Там надо их всех убить, хо***в до последнего и детей убить. Это гниль, ее надо уничтожить, все население! Украинцев всех, вплоть до младенцев, всех уничтожить. Эта гниль, она распространилась…теперь уже нас не любят они. Никакие они нам не братья и не сестры", – заявила россиянка.

Другая россиянка выплеснула порцию желчи не только по отношению к Украине. Мало того, что женщина так же призывала уничтожать население нашей страны, она перечислила "врагов" России, которая развязала полномасштабную войну против Украины.

Россиянка выдала, что Украины, Польша, а также страны Балтии – это враги государства-террориста РФ.

"Пока мы их всех не добьем, заканчивать нельзя, пока мы не покончим со всеми нацистами. Получается, Украина – враги, Польша – враги, прибалты – враги. Это самые наипервейшие наши враги", – выдала гражданка РФ.

Напомним, Украина призвала парламенты мира признать Россию государством-спонсором терроризма, а ее действия – геноцидом украинского народа.

Ранее сообщалось, что абсолютное большинство украинцев по-прежнему считают недопустимыми какие-либо территориальные уступки государству-террористу России. Согласно результатам соцопроса, никакие территориальные уступки недопустимы для 87% граждан нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютное большинство украинцев (95%) верит, что наша страна сможет победить в развязанной Россией войне. Больше половины (63%) считают, что для этого нужно не менее полугода или больше времени. 42% респондентов предположили, что для окончания боевых действий нужно полгода-год.

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