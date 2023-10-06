Девушка не дожила 9 дней до 21-летия: в сети рассказали о погибшей в результате удара РФ по Грозе паре. Фото

В результате ракетного удара России по селу Гроза Харьковской области 5 октября погибли молодые супруги Денис и Нина Козырь. По отцу Дениса в тот трагический день были поминки.

Нине было всего 20, до 21-летия она не дожила девять дней. Девушка работала лаборантом в Харьковской гуманитарно-педагогической академии. Об этом сообщается на Facebook-странице "Их убила Россия".

5 октября погибли также мама, сестра, дедушка и бабушка Дениса Козыря. Сам он вместе с папой до полномасштабного российского вторжения находился в Польше. Мужчины решили вернуться домой и стать на защиту родной страны.

Во время боевых действий отец Козыря получил смертельное ранение в шею. Мужчину похоронили в Днепропетровской области, а потом перезахоронили в родном селе Гроза под Купянском.

РФ ударила по кафе-магазину, когда люди собрались там на поминальный обед.

Видео дня

По информации сети, в июне Денис уволился со службы по состоянию здоровья. Он женился на своей избраннице 14 августа 2022 года.

Подруга погибшей Екатерина Литвин написала в соцсети, что благодарит судьбу за знакомство с Ниной. Она проучилась вместе с Козырь почти четыре года.

"Я открыла для нее мир волонтерства, она влюбила меня в свое народное пение, особенно песней "Полюбила Петруся"... Я могла бы и могу писать об этом светлом и добром человеке вечно... Но хочу сказать одно – Нина была донором крови, поэтому она продолжит жить не только в наших сердцах, но и в других", – рассказала подруга.

Как писал OBOZREVATEL:

– ВС РФ нанесли удар по Грозе 5 октября около 13:15. Поисковые работы были завершены к 22:30.

– Из-за прямого попадания ракеты в здание кафе-магазина погибли свыше 50 человек. Также есть раненые, это люди, которые находились поблизости. Видео последствий российского удара, снятое с высоты, можно посмотреть по ссылке.

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