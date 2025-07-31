В Офисе президента провели брифинг для руководителей и представителей дипломатических учреждений стран Европейского Союза в Украине, посвященный ужесточению санкций против России. Представителям стран-партнеров показали остатки ракеты "Искандер-К", которой противник попал в жилой дом в Киеве в ночь на четверг, 31 июля.

Также дипломаты увидели детали других российских ракет и дронов, произведенные в странах ЕС в 2024–2025 годах. Подробностями пресс-служба ОП поделилась на официальном сайте.

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква проинформировал дипломатов о разрушительных последствиях последнего обстрела, который унес жизни по меньшей мере 15 гражданских. Он отметил, что отдельные детали для оружия врага до сих пор производят не только в Иране, но и в европейских странах.

Советник – уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк отметил: экономика РФ испытывает влияние санкций, но противник все еще может их обходить.

"Из России регулярно поступают новости о трудностях в экономике. И по крайней мере часть этих проблем вызвана именно санкционным давлением. Для них нет легкого способа преодолеть эти трудности. Даже официальный прогноз российского ВВП сейчас гораздо хуже, чем был в начале года. Есть спад во всех отраслях промышленности, кроме военно-промышленного сектора. Это последствия санкций", – заявил он.

Заместитель председателя ОП Игорь Брусило призвал страны Евросоюза усилить сотрудничество между органами экспортного контроля, чтобы предотвратить попадание в руки оккупантов компонентов для "Шахедов" и ракет.

По его словам, обмен информацией о фирмах, которые экспортировали детали в Россию, позволит избежать повторения таких случаев.

Украинские чиновники поблагодарили страны Евросоюза за принятие 18-го пакета санкций, призвав приступить к подготовке следующего.

Во время брифинга были озвучены конкретные идеи относительно возможных следующих санкционных шагов. Они должны касаться нефтедолларов, финансового и военно-промышленного секторов России, теневого флота, банковских учреждений и альтернативных платежных систем. Также необходимо расширение санкционного списка в отношении критически важных материалов, которые использует российский ВПК.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Обстрел столицы начался вечером 30 июля с дроновой атаки, утром враг применил и крылатые ракеты. Именно Киев был основной целью обстрела, но пострадали также Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Николаевская, Киевская области.

– В столице зафиксированы повреждения на десятках локаций в четырех районах. По состоянию на 19:40 было известно о 15 погибших, но поисково-спасательные работы на тот момент еще продолжались. Пострадали больше сотни мирных жителей.

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