'Дискуссии по этому вопросу нет': в Польше сказали, отправят ли свои войска в Украину

Польша пока не намерена направлять свои войска в Украину. В то же время страна оставляет за собой право изменить решение в любой момент.

Об этом заявил заместитель главы Минобороны Польши Цезарий Томчик в эфире Radiozet. Он отметил, что никакого недоразумения пока в этом вопросе нет.

"Пока такой идеи или дискуссии не существует. Что касается будущего – оно впереди. Если мы захотим изменить решение, мы его изменим", – заявил замминистра обороны.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что нельзя исключать возможность отправки их войск в Украину. В то же время, он предостерег от разглашения любых намерений, чтобы о них не узнала страна-агрессор РФ.

Глава польского МИД не уточнил, какой могла бы быть роль их армии. Как и другие союзники, страна придерживается принципа поддерживать Украину столько, сколько потребуется для отражения российской агрессии, но не путем введения войск.

Также Томчик сообщил, что Польша не выдвигала и не выдвигает никаких возражений по использованию военной техники и оружия, предоставленного Украине. Позиция Варшавы состоит в том, что никаких ограничений в этом отношении быть не должно.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Сикорский заявил, что Польша поддерживает право Украины наносить удары по военным объектам на территории России. Он считает, что Запад должен прекратить постоянно ущемлять себя в поддержке нашей страны.

– Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша заключит контракт с США на поставку авиационных крылатых ракет AGM-158 JASSM-ER для истребителей F-16 с радиусом действия до 1000 километров. Это обойдется Варшаве примерно в 735 миллионов долларов.

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