Для начала, Путин должен уйти: экс-премьер Швеции назвал два условия для долгосрочного мира Украины с РФ

Для того, чтобы между Украиной и страной-агрессором Россией был возможен долгосрочный мир российский диктатор Путин должен потерять власть. Кроме того, Киеву нужно получить сильную защиту в виде членства в Европейском союзе.

Видео дня

Также западные союзники должны обезопасить Украину мощными гарантиями безопасности. Такое мнение высказал в своей колонке бывший премьер Швеции Карл Бильдт.

По его словам, вопрос о том, возможен ли между двумя странами хоть какой-то мир в условиях того, что российское вторжение длится уже третий год, возникает все чаще. По мнению чиновника, мир возможен при двух условиях, но, вероятно, уже не в этом году.

Он отметил, что для Путина целью войны является ликвидация Украины, как государства, однако по состоянию на сейчас ее войска контролируют лишь 18% украинской территории, причем основная часть была захвачена еще в 2014 году. Если сравнивать с поставленными Путиным целями войны, это вторжение выглядит жалким провалом, подчеркнул Бильдт.

Бывший премьер Швеции считает, что пока в Кремле верят в способность сломить волю украинского народа и Запада, война будет продолжаться. Ситуация может измениться, когда в РФ осознают, что такой сценарий невозможен, однако это все еще не будет означать возможность долгосрочного мира.

По его словам, долгосрочный мир – более сложная задача.

"Во-первых, Путин должен лишиться власти. Он железной хваткой контролирует Кремль и российское общество, и он слишком одержим своими имперскими идеями, чтобы когда-нибудь согласиться на настоящий мир", – подчеркнул Бильдт.

Вторым условием экс-премьер назвал защиту будущего Украины членством в Европейском союзе и надежными западными механизмами безопасности.

"Тогда – и только тогда – станет возможен мир. И подобный исход стал бы победой не только для Украины, но и для России. Освободившись от самоубийственных имперских проектов, Россия, наконец, смогла бы начать превращение в нормальное, процветающее национальное государство XXI века", – подытожил политик.

Как сообщал OBOZ.UA, издание The Times пишет, что план победы, который Владимир Зеленский привез в США, должен обеспечить Украине долгосрочные гарантии поддержки от Запада. Президент подчеркивает, что план нуждается в срочной поддержке Джо Байдена и других западных лидеров, чтобы Украина могла начать переговоры до конца года с выгодной позиции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!