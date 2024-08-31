'Для него это важная задача': Яковенко объяснил, на что сделал ставку Путин в войне против Украины

Несмотря на наступление ВСУ в Курской области диктатор России Владимир Путин не спешит перебрасывать туда резервы с Покровского направления. Более того, россияне усиливают давление на востоке Украины.

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Таким образом главарь Кремля хочет воплотить планы по захвату всей территории Донецкой области. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко.

По его словам, российский диктатор наметил целью войны против Украины захват всей Донецкой и всей Луганской области. Для главного военного преступника РФ это важная задача, поэтому агрессор продолжает концентрировать внимание именно на востоке Украины.

Яковенко объяснил, что продвижение оккупационных войск в Донецкой области Путин попытается продать россиянам как успех в войне.

"Он поставил задачу захватить всю Донецкую и всю Луганскую область – и эта задача должна быть хоть как-то продана населению. Потому что на самом деле поддержать патриотический настрой среди населения России ему сейчас нечем. Поэтому Путин фиксирован для этой цели. А Покровск – это во многом движение в сторону выхода на административные границы Донецкой области", – сказал Яковенко.

Напомним, российская террористическая армия продолжает активное наступление в Донецкой области. Оккупанты продвинулись еще ближе к Покровску в районе населенных пунктов Карловка, Новогродовка и Гродовка.

Ранее сообщалось, что Украина пытается укрепить оборону Покровска в Донецкой области, на который продолжают наступать российские оккупанты. Этот город является важным логистическим и материально-техническим узлом Сил обороны.