'Для России жизнь солдата – это ноль': эксперт сказал, сможет ли армия РФ потерять свой наступательный ресурс

Причина того, что на фронте в Украине уже третий год продолжаются тяжелые бои, в том, что российские войска непрерывно пытаются наступать, несмотря на огромные потери. Армия государства-агрессора потеряла бы свой наступательный ресурс, если бы жизнь собственных солдат имела бы для нее значение.

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Такое мнение высказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский в интервью OBOZ.UA. По его словам, тот уровень потерь, который россияне имеют на поле боя, остановил бы армию любого западного государства и заставил бы идти на переговоры.

"Но для России жизнь солдата – это ноль. Имея уже под миллион потерь, учитывая не только погибших, но и тяжело раненых, они продолжают воевать", – сказал эксперт.

Он отметил, что внутри России хоть медленно и неуверенно, но растет протесный потенциал и в обществе, и среди военных. Гражданские начинают возмущаться потому, что делают их военные, возвращаясь в города с оружием.

"Но когда это взорвется? Это Россия. "Умом Россию не понять". Их невозможно понять, потому что одно дело – адекватный человек, а другое – зомби. Когда человека накачивают пропагандистскими штучками в течение десятилетий, начиная с детсада…", – считает Сунгуровский.

Когда на фронте произойдет перелом и оккупанты потеряют наступательный потенциал, сказать тяжело, отметил эксперт. Именно на уменьшение их возможностей наступать и на беспорядки в обществе была рассчитана операция ВСУ в Курской области.

"Расчет той же Курской операции ВСУ был на то, что нужен триггер, чтобы это взорвалось. Пока такого не произошло, потому что у Кремля еще достаточно ресурсов, чтобы удерживать свою власть в регионах. Когда этих рычагов не будет – а это преимущественно финансовые рычаги – тогда можно будет рассчитывать на то, что этот потенциал будет не просто нарастать, а угрожать режиму", –сказал он.

Путин именно его и боится – что этот потенциал перерастет в "страшную российскую смуту", когда населению будет безразлично, кого убивать.

"На фронте пока работают те механизмы, которые принуждают этих зомби, несмотря на потери, стирать вперед. Почему зомби? Потому что здоровый человек так не ведет себя. И в этом причина тяжелых боев – потому что прут и прут, как тараканы", – заметил Сунгуровский.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал, что Украине требуются срочные решения для того, чтобы перехватить инициативу на передовой. В частности, нужно производить большее вооружение и мобилизовать в Сил обороны больше людей.