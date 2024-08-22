Для украинцев за границей создадут систему е-Консул: когда запустят и какие функции будет выполнять

Министерство иностранных дел Украины создаст автоматизированную систему для украинцев за границей. Ее цель состоит в том, чтобы обеспечить новое качество и доступность сервисов МИД.

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Об этом в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что некоторые консульские действия полностью перейдут в онлайн. После запуска модернизированной системы е-консул, МИД планирует наращивать темпы цифровизации консульской сферы и в течение следующего, 2025 года.

"Другие можно будет осуществить гораздо быстрее и проще, потому что документы будут подтягиваться из государственных реестров автоматически", – объяснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Ведомство, по состоянию на август 2024 года, уже создало цифровую платформу. На ней в закрытом режиме тестируют:

– обновленную электронную очередь;

– электронные кабинеты заявителя и консула;

– автоматизированные пилотные услуги в области нотариата;

– оформление справок.

Министерство также продолжает работать над подключением системы к государственным реестрам и информационным базам, что позволит сократить операционное время предоставления гражданам сервисов МИД на 30-80%.

В ведомстве отметили, что в настоящее время границей находится около 7,5 миллиона граждан Украины, большая часть из которых выехали вынужденно из-за российского вторжения. Поэтому этой категории заявителей особенно нужна консульская помощь через утраченные документы, нерешенные имущественные вопросы, устройство детей и т.д.

"И хотя МИД привлек максимум из имеющихся ресурсов, совершив за 2022-2023 годы более 2 млн консульских действий силами фактически 300 консулов, спрос на получение консульских услуг остается крайне высоким и объективно превышает возможности консульских служб большинства стран мира", – резюмировали в ведомстве.

Ранее стало известно о том, что украинское правительство хочет оптимизировать и верифицировать сведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Стартовал экспериментальный проект по автоматической проверке данных.

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