Для Украины создадут центр обслуживания танков Leopard, – Остин по итогам 'Рамштайна'

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что партнеры создадут для Украины центр обслуживания немецких танков Leopard, которые передали украинской армии в качестве военной помощи. Программа рассчитана не на один год.

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Об этом глава Пентагона сказал после заседания в формате "Рамштайн" в четверг, 25 мая. Его слова процитировало агентство "Укринформ".

Он подчеркнул, что участники танковой коалиции подробно говорили о прогрессе в создании для Украины такого центра. Кроме того, были обсуждены дальнейшие усилия по обеспечению ресурсами этой важной программы на годы вперед.

Остин отметил, что на заседании Контактной группы помощи Украины также говорили о поддержке нашего государства не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе. Речь идет о промышленных инициативах и координации работы собственников по расширению производства критически важного оборудования.

Глава Пентагона выразил надежду, что партеры смогут помогать украинскому государству, борющемуся с полномасштабным российским вторжением, и дальше.

Отметим, что США планируют предоставить Украине новую военную помощь на сумму до 300 миллионов долларов. Новый пакет состоит преимущественно из боеприпасов.

Ожидается, что он будет содержать больше управляемых реактивных снарядов залпового огня GMLRS для пусковых установок HIMARS.

Как сообщал OBOZREVATEL, в правительстве Испании приняли решение передать Украине новую партию военной помощи перед предстоящим контрнаступлением. Мадрид выделит Силам обороны нашей страны еще четыре танка Leopard 2, а также бронетранспортеры M113.