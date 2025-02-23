'Для укрепления позиций': Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине

Эстония объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него вошли 10 тыс. артиллерийских боеприпасов и 750 тыс. продуктовых наборов для воинов украинских Сил обороны.

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О новом транше помощи 23 февраля информировал премьер-министр Эстонии Кристен Михал. В соцсети X он написал, что Таллинн оказывает поддержку для укрепления позиций Украины и усиления давления РФ.

"Для укрепления позиций Украины и усиления давления на РФ Эстония посылает 10 тыс. артиллерийских боеприпасов и 750 тыс. продуктовых наборов для украинских бойцов", – заявил Кристен Михал.

Он добавил, что "при первой возможности" пакет будет дополнен собственной продукцией оборонной промышленности Эстонии на сумму более 100 миллионов евро.

Кристен Михал также поддержал флешмоб #UpToUkraine, заявив, что именно Украина должна решать свое будущее.

"Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Эстонии", – заверил чиновник.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля все страны Балтии отключились от электросистемы России и Беларуси, что не удавалось совершить еще со времен СССР. Литва, Латвия и Эстония будут работать синхронно с сетями континентальной Европы и станут полностью энергонезависимыми от Москвы.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна недавно заявил, что РФ будет оставаться угрозой на долгие годы, и именно помощь Украине помогает удерживать агрессора подальше от Европы. По сдавам политика, Украина не только защищает себя, но и способствует безопасности всего европейского региона.

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