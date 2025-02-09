Глава МИД Эстонии: Россия навсегда останется угрозой для Европы и Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия будет оставаться угрозой на долгие годы, и именно поддержка Украины помогает удерживать агрессора подальше от Европы. Украина не только защищает себя, но способствует безопасности всего европейского региона.

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Такое мнение Цахкна высказал в интервью Голосу Америки. Он добавил, что в перспективе Украина может стать одним из сильнейших военных государств Европы, имея уникальный боевой опыт и мощный оборонный потенциал. Это, по его словам, откроет новые возможности коллективной безопасности европейских стран.

"Россия навсегда останется угрозой Европе, Украине. На очень долгое время. Мы в НАТО пришли к такому выводу, что Россия будет оставаться угрозой. Поэтому мы готовимся к этому", – пояснил глава МИД Эстонии.

Также Цахкна отметил важность стратегической позиции стран Балтии в отношении агрессии России в Украине, заявив, что главной целью Кремля было не просто захват территорий, а уничтожение Украины и подрыв безопасности Европы, подвергнув сомнению расширение НАТО в отношении стран Балтии, Польши, вытеснив оттуда США. По его словам, для того чтобы эффективно противостоять России, необходимо изменить ее стратегические цели и усилить поддержку Украины.

Министр подчеркнул, что Украина не только борется за свою безопасность, но и безопасность всего европейского континента. По его словам, "самой эффективной долгосрочной гарантией безопасности является членство Украины в НАТО".

Также дипломат обратил внимание на глобальный характер российской агрессии, которая стала проблемой не только для Украины, но и всего мира. Россия, по его словам, получает экономическую поддержку от Китая, а войска Северной Кореи воюют на территории Европы. В этом контексте Цахкна отметил необходимость лидерства США, но отметил, что Европа также должна сделать больше для обеспечения своей обороны.

Эстония вместе с другими странами Балтии, такими как Латвия и Литва, планирует тратить до 5% своего ВВП на оборону и надеется, что в будущем НАТО сможет обеспечить больший уровень расходов по безопасности среди своих членов.

"Думаю, что все хотят мира, а украинцы прежде всего. И мы имеем все эти возможности в этом году, чтобы затолкнуть Путина в угол. И дело не только в военной поддержке", – заявил Цахкна.

По словам министра, экономика России находится в сложном состоянии, но она продолжает получать доходы от энергоносителей. Поэтому важно снизить экспорт энергии в Россию и заморозить ее активы в Европе, что позволит снизить финансовую поддержку военной машины Кремля.

"Мы можем на время заполнить пробел, но ненадолго, но вопрос не в том, будет ли война вечно. Нам нужно закончить его. И у нас есть такие возможности", – подчеркнул он, добавив, Путина нужно подтолкнуть к слабой позиции и поставить Украину в сильную позицию.

Напомним, что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время визита в Киев в январе подтвердил поддержку Украины и отметил необходимость долгосрочных гарантий безопасности. По его словам, интеграция Украины в ЕС и НАТО стратегически важна как для Балтийских стран, так и для всей Европы.

Как сообщал OBOZ.UA, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын публично поддержал войну РФ против Украины. Диктатор заверил, что его армия и народ будут поддерживать и поощрять "справедливое дело русской армии".

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