Для восстановления потребуется время: в ГУР подтвердили выведение из строя российского ракетного корабля 'Серпухов'. Видео

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что в России выгорел ракетный корабль "Серпухов". В ГУР отметили, что из-за пожара внутри российского военного судна полностью уничтожены его средства связи и автоматизации.

Об этом сообщили в ведомстве. По данным разведки, для восстановления боеспособности ракетного корабля "Серпухов" потребует длительного времени.

"7 апреля 2024 года на территории военно-морской базы врага в городе Балтийск Калининградской области России в результате пожара выведен из строя ракетный корабль Серпухов", – сообщили в ГУР.

В ГУР пообещали, что это не последний уничтоженный российский корабль.

"Грохот не знает границ. Продолжение следует!", – подчеркнули в разведке.

"Серпухов" – российский малый ракетный корабль (корвет) проекта 21631 "Буян-М". Он является пятым кораблем этой серии и был спущен государством-агрессором на воду в 2015 году. В начале апреля корабль как раз отметил свое девятилетие.

Его длина составляет 74 метра, ширина 11, а высота 6,6 метра. Первоначально "Серпухов" был приписан к Черноморскому флоту РФ, но далее под номером 563 вошел в состав Балтийского флота страны-террориста.

Корабль был оборудован пусковой установкой на 8 крылатых ракет "Оникс", планировалась возможность размещения ракет "Циркон" и "Калибр" в будущем.

Как сообщал OBOZ.UA, пожар на российском ракетном корабле "Серпухов" произошел 7 апреля, когда судно было на военно-морской базе агрессора "Балтийск". Это была спецоперация ГУР МО Украины.

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