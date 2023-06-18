Для ювелирного поражения целей в глубоком тылу: что за ракеты Kemankes разработала Турция для беспилотников Bayraktar

Несколько месяцев назад мы писали о турецких высокоточных ракетах TRLG-230 для реактивных систем залпового огня и зенитных ракетах Sungur IIR, наводчиком для которых служит беспилотник Bayraktar TB2, а компания Baykar уже представила новую разработку – мини-крылатую ракету под названием Kemankes.

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Интересно, что официальная презентация новой ракеты состоялась в конце апреля, а уже в середине июня, менее чем через два месяца, компания-производитель отчиталась об успешных испытаниях. Более того, уже объявлено, что компания Baykar планирует запустить серийное производство этих ракет до конца 2023 года.

OBOZREVATEL разбирался, что это за ракеты и как они могут помочь Вооруженным силам Украины.

Что за ракета Kemankes

Kemankeş (Kagem) – это крылатая авиационная ракета "воздух – поверхность", разработанная компанией Baykar для поражения стратегических целей в глубоком тылу противника.

Длина ракеты составляет 1,73 м, высота – 0,4 м, а размах крыльев – 1,25 м. Максимальный вес ракеты составляет 30 кг, из которых 6 кг приходится на боевую часть.

Заявленная крейсерская скорость этой крылатой ракеты составляет 0,3 Маха (360 км/ч), однако она может развивать максимальную скорость до 0,7 Маха (720 км/ч). "Рабочий потолок" для нее составляет 5500 м.

Ракета Kemankes оснащена жидкотопливным реактивным двигателем, обеспечивающим ее работу в течение 60 минут. Радиус действия при этом составляет более 200 км, при этом на 50 км из них с ракетой поддерживается связь оператора, после чего она переходит в автономный режим с помощью системы автопилота. Также не исключено, что управление ракетой может передаваться от одного оператора к другому по маршруту следования.

Кроме этого, ракета оснащена системой оптического наведения с поддержкой искусственного интеллекта, обеспечивающего выявление, идентификацию и наведение на цель на финальном отрезке полета. Наведение ракеты на цель выполняет оптическая система наведения с 2-осевой стабилизацией, 36-кратным зумом и лазерным дальномером с радиусом действия 2,8 км.

Производителем заявлено, что крылатую ракету Kemankes могут нести беспилотники производства компании Baykar, такие как Bayraktar Akinci, Bayraktar TB-2 и Bayraktar TB-3.

Какие перспективы в Украине

Как известно, на вооружении Вооруженных сил Украины находятся беспилотники Bayraktar TB-2, достаточно успешно зарекомендовавшие себя во время полномасштабной войны против российских оккупантов. Учитывая, что Украина вынужденно стала полигоном для испытания новых видов оружия, вероятность появления крылатых ракет Kemankes на украинских "Байрактарах" очень высока.

Да и лучшей рекламы, чем успешное применение в реальных боевых действиях, для любого оружия не найти. За примером далеко ходить не надо – тот же Bayraktar TB-2 стал мировым бестселлером на рынке вооружений благодаря участию войнах в Карабахе и Украине.

Радиус действия в 200 километров позволит ракетам Kemankes поражать цели практически на всей территории, которая сейчас находится под российской оккупацией – кроме южного побережья Крыма. А так как это высокоточное оружие, то о безопасном хранении боеприпасов или складов с горюче-смазочными материалами оккупантам можно будет забыть. Также приоритетными целями станут штабы, аэродромы, казармы и, что не менее важно, системы ПВО и РЭБ, а то и наиболее досаждающие виды артиллерии, как ТОС-1А "Солнцепек". Не исключено также уничтожение или повреждение надводных целей, таких как катера и корабли.

Проще говоря, с появлением ракет Kemankes на вооружении ВСУ такого понятия, как "безопасный тыл" у российских оккупантов практически не будет.

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