Дмитрий Кулеба объяснил важность удержания Бахмута: мы должны воевать, чтобы спасти жизни

Украинские воины будут держать оборону Бахмута так долго, сколько смогут, ведь это имеет огромное значение. Если город падет, Россия будет атаковать и уничтожать другие населенные пункты, которые сейчас защищает город-крепость.

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Об этом в интервью BBC рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. В то же время он заявил, что "эмоционально очень сложно" из-за значительных потерь, которые несет в войне с РФ Украина.

Размышляя о военной помощи западных партнеров, министр отметил, что украинская армия сейчас остро нуждается в боеприпасах. Особенно нужны они в Бахмуте, который уже семь месяцев пытаются оккупировать войска РФ.

По словам Кулебы, "эмоционально очень сложно" из-за потерь, которые несет Украина. Однако оборона города должна продолжаться столько, сколько возможно. Ведь если падет Бахмут – россияне попрут уничтожать украинские города и села дальше.

"Так что, чтобы там спасти жизни… Мы должны воевать в Бахмуте, сколько физически сможем", – отметил министр иностранных дел.

Напомним, ранее в ВСУ озвучили потери оккупантов в боях за Бахмут за сутки. По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, накануне на этом отрезке фронта украинские воины ликвидировали 225 российских оккупантов, ранения же получили еще 306 российских военных. Непрерывные попытки захватчиков идти в атаки дорого обходятся российским войскам.

Кроме того, российские войска также пытаются идти в атаку на Лиманско-Купянском направлении. Там несколько недель подряд наблюдается рекордная артиллерийская активность со стороны россиян.